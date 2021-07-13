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İşte Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları...

1.STEPHANIE'NİN SÜRPRİZİ

Stephanie, arkadaşları Rowan ve Colleen'i evine davet etti. Onlara, mavi karelerden birinin altına bir hediye sakladığını söyledi. Stephanie özel olarak Rowan'a hediyenin satır numarasını ve Colleen'e ise yer aldığı sütunu söyledi. Bu konuşmalardan herkesin haberi oldu.

Rowan: Hediyenin nerede olduğunu bilmiyorum ama Colleen'in bilmediğini de biliyorum.

Colleen: İlk başta hediyenin yerini bilmiyordum. Ama şimdi nerede olduğunu biliyorum.

Rowan: Bu durumda, artık nerede olması gerektiğini de biliyorum.

SORU: Hediye hangi karenin altında?