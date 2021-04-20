Oxford Üniversitesi 57 bin lira karşılığında gönüllü arıyor
İngiltere’de faaliyet gösteren Oxford Üniversitesi daha önce Covid-19’a yakalananlara, yeniden virüs bulaştırmak için bir klinik deneme başlatacaklarını duyurdu.
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden koronavirüse (Covid-19) ilişkin yeni bir klinik deneme başlatma kararı aldı. Üniversitesiden bir ekibin yürüttüğü klinik deneyde önceki bir enfeksiyonun virüse ikinci kez maruz kalınmasını nasıl etkilediğini ve insanları korumak için ne tür bir immün cevap gerektiği araştırılacak. Çalışmada, Covid-19 atlatmış 18 ila 30 yaşları arasında 64 sağlıklı gönüllünün yer alacağı ifade edildi.
GÖNÜLLÜLERE 57 BİN TL ÖDENECEK
Öte yandan, Wellcome Trust vakfı tarafından finanse edilen araştırmanın iki farklı aşamasında yer almak üzere 64 sağlıklı gönüllü bulmayı hedefliyor. Gönüllülerin her birine yaklaşık 5 bin sterlin (yaklaşık 57 bin TL) ödeme yapılacağı ifade edildi. Araştırmaya katılacak gönüllülerin en az 17 gün süreyle özel bir hastane odasında karantinaya alınacak. Gönüllülerde düzenli olarak testler yürütülecek ve akciğerleriyle kalplerinin MRI taramaları yapılacak.Söz konusu deneyin, vücudun bazı insanları yeniden enfekte olmaya karşı nasıl koruduğunu ortaya çıkarması bekleniyor.Semptom geliştiren herkes Regeneron olarak adlandırılan antikor tedavisiyle tedavi edilecek. Fakat başkalarına hastalık bulaştırma riski kalmadığında gönüllülerin taburcu edileceği bildirildi.
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