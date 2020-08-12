Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası minik bebek Yusuf Ayaz’ın ölüm haberinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsüsünü ve öfkesini dile getirdi. SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan Korel, “O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor" ifadelerini kullanarak yeterince bağış yapılmamasına tepki gösterdi.
Korel, sosyal medya hesabı Instagram hesabının story bölümünden yaptığı paylaşımlarla tepkisini şu şekilde ifade etti;
“O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor!!!! Anlatabiliyor muyum??? Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye! Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu... Söyleyecek çok sözümüz var hiçbiri o ailenin şu an yaşadığı acıyı anlatamaz.. Bas bas bağırmanın her gün bu çocukları paylaşmanın sebebi bu! Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz??? Yer yok mu profillerinizde, yukarı kaydırmalarınız arasında???"
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