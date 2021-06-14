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"BOŞLUĞUMA GELDİ"

Ardından takipçilerinden gelen mesajlara Twitter hesabından cevap veren Farah Zeynep Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şok oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi. Güzel oyuncu, sözlerine; "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşler kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.

