<p>TRT ekranlarında yayınlanan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘İnci’ karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım korkuttu.<br></p>
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TRT ekranlarında yayınlanan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘İnci’ karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım korkuttu.

<p>Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıkladı.</p>
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Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını açıkladı.

<p><strong>Oyuncu yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:</strong></p><p>“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.”&nbsp;</p>
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Oyuncu yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.” 

<p><strong>"BOŞLUĞUMA GELDİ"</strong></p><p>Ardından takipçilerinden gelen mesajlara Twitter hesabından cevap veren Farah Zeynep Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şok oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi. Güzel oyuncu, sözlerine; <em>"Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşler kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi"</em> dedi.<br></p>
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"BOŞLUĞUMA GELDİ"

Ardından takipçilerinden gelen mesajlara Twitter hesabından cevap veren Farah Zeynep Abdullah, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. İki köpeğim ciddi kavga etti, zar zor ayırdım. O karmaşa sırasında bayağı darbe aldım. Bayağı kopuyormuş baş parmağım. Tırnak sallanıyordu. Avucumda tutarak gittim hastaneye ya, şok oldum. Serçe de yarılmış, kırılmış. İnanamıyorum hala..." dedi. Güzel oyuncu, sözlerine; "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler. İki gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun; köpüşler kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" dedi.

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