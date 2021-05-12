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“ERZURUM’DAN TAKSİYE BİNİP NİŞANTAŞI DEDİM”

Erzincan’da turnemiz bitti. Ertesi gün uçak var. Can Hoca ile kavga ettim. Can Hoca da aksidir yani… Taksiye binip ‘İstanbul Nişantaşı’ dedim. Yoldayken de evi aradım, biber dolması yapın adam aç dedim. Adamı yedirdik, içirdik, güzelce ağırlayıp parasını da verip gönderdik. 800 lira ödedim. Erzincan, Erzincan olalı ilk defa böyle bir şey görmüştür… Aynı şeyi Elif de İtalya’da yapmış… Ben onları okulla Roma’ya gönderdim. Oradan taksiye binip Floransa’ya gitmiş.

Ben araba kullanmıyorum. Taksiye verdiğim parayla İstanbul’da kesin 2+1 ev alınırdı. 2007-2008’e kadar özel arabam ve şoförüm vardı. Alışmışım…

“NİŞANTAŞI’NA DENİZ TAKSİ ÇAĞIRDIM”

Bir ara Ada’ya gitmeye takmıştım. Bu hastalık dönemleri. Deniz taksiyi aradım. “Nişantaşı’na deniz taksi istiyorum” dedim. “Yani Kabataş’a gelin, ben oraya ineceğim” dedim. Adam onu anlamadı. “Oraya gönderemeyiz” dedi. “Fatih Sultan Mehmet nasıl karadan gemileri indirdiyse, öyle bir şey yapacaksınız” dedim.