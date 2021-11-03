Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:03
<p>Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, önceki günlerde 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.&nbsp;<br></p>

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, önceki günlerde 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 

<p>56 yaşında hayatını kaybeden Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi.</p>

56 yaşında hayatını kaybeden Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi.

<p><strong>SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI</strong></p><p>Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.</p>

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

<p><strong>TABUT NEDEN AÇIKTI?</strong></p><p>Cenazede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise naaşın taşındığı tabutun açık olmasıydı.&nbsp;</p>

TABUT NEDEN AÇIKTI?

Cenazede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise naaşın taşındığı tabutun açık olmasıydı. 

<p>MedyaTava'nın haberine göre, köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen açık kapaklı tabutun kullanıldığını söyledi.</p>

MedyaTava'nın haberine göre, köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen açık kapaklı tabutun kullanıldığını söyledi.

<p><strong>Muhtar Çetin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;</strong></p><p>"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."</p>

Muhtar Çetin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."

<p><strong>SEMRA DİNÇER KİMDİR?&nbsp;</strong></p><p>1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.</p>

SEMRA DİNÇER KİMDİR? 

1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.


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