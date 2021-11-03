Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı
Muhtar Çetin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
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