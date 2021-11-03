Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı

Muhtar Çetin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."