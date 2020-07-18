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ERKEKLER NASIL SAÇ BAKIMI YAPMALI?

Leyla Cesaret Ergül “Erkekler ise bu tür uygulamalar çok sık yapmadıkları için bu tür sorunlar da yaşamamaktadır. Ancak kepek oluşumu, dökülme, matlık, saçlarda seyrelme, aşırı yağlılık gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.” dedi ve ekledi: “Sonuçta daha sağlıklı ve bakımlı saçlar istiyorlarsa saç bakımlarına önem göstermeleri gerekir. Erkeklerde saç kuruluğundan ziyade yağlanma sorunu vardır. Piyasadaki şampuanlar da erkeklerin saçlarındaki yağlanma sorununu giderecek türde temizliğe uygun ürünlerdir. Saçların kısa kesim olması da her gün yıkanmasına ve maske uygulamasına uygun hale getirdiği için yağlanma sorununun önüne kolaylıkla geçilmektedir.”

Ergül şöyle devam etti; “Erkeklerin saçlarına yaptığı en büyük kötülük marketlerden aldıkları ucuz saç şekillendiriciler kullanarak saçlarına kimyasal bir işlem yaparak dökülme ve kepeklenme sorununa yol açmış olurlar. Aslında yapılması gereken şudur: Saç yapısına uygun şekillendiriciler seçilmeli bu ürünler de saçlara kolay şekil ve doğal hacim vermelidir. Erkeklerin saçlarını her gün şampuan kullanarak yıkaması saç şekillendirmek için kullandıkları ürünlerin kepeklenme yapmasını önlemek adına yapacakları en iyi uygulamadır”