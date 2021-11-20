Paris'te tarihi binada korkutan yangın!

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:06
<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Fransa’nın başkenti Paris’teki Place de L’Opera yakınlarındaki Boulevard des Capucines üzerinde yer alan tarihi bir binada yangın çıktı.</span></p>

Fransa’nın başkenti Paris’teki Place de L’Opera yakınlarındaki Boulevard des Capucines üzerinde yer alan tarihi bir binada yangın çıktı.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Alev ve duman yükselen binaya polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis’ten yapılan açıklamada, "İtfaiyeciler yangına müdahale ediyor, bölgeden uzak durun" denildi.</span></p>

Alev ve duman yükselen binaya polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis’ten yapılan açıklamada, "İtfaiyeciler yangına müdahale ediyor, bölgeden uzak durun" denildi.

<p><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.</span></p>

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.


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