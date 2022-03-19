Partilerin bir yıllık oy değişimi ankete yansıdı: AKP'nin oyu her ay eridi!

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 11:09
<p>ORC Araştırma, siyasi partilerin son bir yıllık oy değişimlerine ilişkin seçim anketi sonuçlarını yayımladı.</p>

ORC Araştırma, siyasi partilerin son bir yıllık oy değişimlerine ilişkin seçim anketi sonuçlarını yayımladı.

<p>Şubat 2021-Mart 2022 tarihlerini içeren oy değişimlerini içeren ankete göre, AKP'nin oy oranı günden güne eriyerek yüzde 30'un altında kaldı.</p>

Şubat 2021-Mart 2022 tarihlerini içeren oy değişimlerini içeren ankete göre, AKP'nin oy oranı günden güne eriyerek yüzde 30'un altında kaldı.

<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki tarafından paylaşılan seçim anketi sonuçlarına göre, AKP’nin Şubat 2021 tarihinde oy oranı yüzde 36,8 iken Mart 2022 tarihinde ise yüzde 28,1’e düştü.</p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki tarafından paylaşılan seçim anketi sonuçlarına göre, AKP’nin Şubat 2021 tarihinde oy oranı yüzde 36,8 iken Mart 2022 tarihinde ise yüzde 28,1’e düştü.

<p>CHP'nin son bir yıllık oy değişimine bakıldığında, yüzde 1,5 artış görüldü. Şubat 2021'de yüzde 22,3 olan oy oranı Mart 2022'de yüzde 23,8 olarak ölçüldü.</p>

CHP'nin son bir yıllık oy değişimine bakıldığında, yüzde 1,5 artış görüldü. Şubat 2021'de yüzde 22,3 olan oy oranı Mart 2022'de yüzde 23,8 olarak ölçüldü.

<p>İYİ Parti'nin son 1 yılda oylarını artırdığı görüldü. Şubat 2021'de yüzde 10,8 olarak ölçülen oy oranı Mart 2022'de yüzde 6 artarak yüzde 16,8 olara ölçüldü.</p>

İYİ Parti'nin son 1 yılda oylarını artırdığı görüldü. Şubat 2021'de yüzde 10,8 olarak ölçülen oy oranı Mart 2022'de yüzde 6 artarak yüzde 16,8 olara ölçüldü.

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