Partilerin bir yıllık oy değişimi ankete yansıdı: AKP'nin oyu her ay eridi!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara kar uyarısı
- İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Bu seferler iptal
- Motorine gece yarısı büyük zam!
- Köprünün yükü yurttaşın cebinden çıkacak
- Bakırköy'deki AVM'de dehşet
- 'Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin'
- Zelenski'den videolu mesaj
- Kartal'da feci kaza: 20 ton yüklü TIR duramadı
En Çok Okunan Haberler
- Tacizci öğretmenin işine son verildi
- Cumhuriyet tarihinin yaşayan kütüphanesi İlber Ortaylı
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
- Dünyaca ünlü fotoğrafçı casusluk suçlamasıyla tutuklandı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinjal' atıldı
- İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Gözaltılar var
- El Kaide örgütünün komutanı çatışmada öldürüldü
- Basketbolda şike iddiası!
- Leonardo DiCaprio'dan dikkat çeken 'Ukrayna' paylaşımı
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu