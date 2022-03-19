Partilerin bir yıllık oy değişimi ankete yansıdı: AKP'nin oyu her ay eridi!

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki tarafından paylaşılan seçim anketi sonuçlarına göre, AKP’nin Şubat 2021 tarihinde oy oranı yüzde 36,8 iken Mart 2022 tarihinde ise yüzde 28,1’e düştü.