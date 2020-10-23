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PSG'nin ve Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappe ile birlikte

Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento ya da dünyaca bilinen adıyla Pele, bugün 80’inci doğum gününü kutluyor. Tarihin en ünlü sporcularından biri hakkında pek çok kişinin duymadığı 10 hikaye.

Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento ya da dünyaca bilinen adıyla Pele, bugün 80'inci doğum gününü kutluyor.

Dünya spor tarihinin en simgesel isimlerinden olan futbolcu, 1977 yılında futbolu bırakmasına rağmen hâlâ dünyanın en tanınmış kişilerinden biri.

Pele'nin bu denli büyük bir şöhrete sahip olmasındaki temel faktörlerden birisi de hiç şüphe yok ki üç kez havaya kaldırdığı Dünya Kupası. Bunu ondan başka yapabilen, erkek ya da kadın, başka bir sporcu daha yok.

Namının bu denli büyük olmasındaki bir diğer de sebep de çıktığı 1363 müsabakada 1281 kez fileleri havalandırması.

Onun cazibesi, yeşil sahalarda olduğu günlerde dahi futbolun sınırlarını aştı. Ancak yine de tarihin en ünlü insanlarından biri hakkında pek çok kişinin duymadığı bazı hikâyeler var.

İşte bunlardan 10 tanesi: