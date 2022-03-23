Pelin Batu, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı! İşte ayrıntılar

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 16:03
<p><strong>Ünlü oyuncu Pelin Batu</strong>, <em>Tarihin Arka Odası</em> isimli tarih programında <strong>eğitimi ve bilgi birikimiyle</strong> milyonların takdirini toplamıştı.&nbsp;</p><p>2018 yılında, şu anda boşanma arefesinde olduğu eşiyle Roma'da evlenen Batu, bu evlilikten <strong>Rafael adında bir çocuk dünyaya getirdi.</strong></p><p>Batu bir süredir görüşmediği eşiyle çocuğun vekaleti sebebiyle görüştüğünü ve bu görüşmede <strong>şiddet eğilimli tehditler aldığını belirtti.</strong></p><p><strong>Batu, olay sonrası eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.</strong></p>

Ünlü oyuncu Pelin Batu, Tarihin Arka Odası isimli tarih programında eğitimi ve bilgi birikimiyle milyonların takdirini toplamıştı. 

2018 yılında, şu anda boşanma arefesinde olduğu eşiyle Roma'da evlenen Batu, bu evlilikten Rafael adında bir çocuk dünyaya getirdi.

Batu bir süredir görüşmediği eşiyle çocuğun vekaleti sebebiyle görüştüğünü ve bu görüşmede şiddet eğilimli tehditler aldığını belirtti.

Batu, olay sonrası eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

<p><strong>PELİN BATU, DOKTOR EŞİ MACİT BİTARGİL'E UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI</strong></p><p>Pelin Batu, 4 yıl önce Roma’da kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile hayatını birleştirmişti. Ünlü isim eşinin kendisine evliliğin başından itibaren<strong> psikolojik şiddet uyguladığını</strong> iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.</p>

PELİN BATU, DOKTOR EŞİ MACİT BİTARGİL'E UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Pelin Batu, 4 yıl önce Roma’da kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile hayatını birleştirmişti. Ünlü isim eşinin kendisine evliliğin başından itibaren psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

<p><em>Oyuncu Pelin Batu,</em> dört yıl önce Roma'da evlendiği <strong>kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil</strong> hakkında kendisine <strong>yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği </strong>iddiasıyla iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.</p>

Oyuncu Pelin Batu, dört yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil hakkında kendisine yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

<p>Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi. <strong>Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.</strong></p>

Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

<p>Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı. Oyuncuya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.</p>

Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı. Oyuncuya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

<p><strong>Oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini belirtti.</strong><br></p>

Oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini belirtti.

<p>Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:<br></p>

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:

<p>“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil,<em> ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’</em> şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”</p>

“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”

<p>Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; oyuncunun talebini haklı bulan mahkeme, Macit <strong>Bitargil'in iki ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.</strong></p>

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; oyuncunun talebini haklı bulan mahkeme, Macit Bitargil'in iki ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

<p>Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil,<em> iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu</em> belirtti.<br></p>

Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil, iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti.

<p>Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:</p><p><strong>“Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, üç yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır."</strong></p>

Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

“Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, üç yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır."

<p>İddialar karşısında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batu:&nbsp;</p><p><strong>"Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb.içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır…Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum."</strong></p><p>şeklinde ifadelerde bulundu.</p>

İddialar karşısında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batu: 

"Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb.içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır…Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum."

şeklinde ifadelerde bulundu.

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