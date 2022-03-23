Pelin Batu, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı! İşte ayrıntılar

İddialar karşısında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batu:

"Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb.içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır…Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum."

şeklinde ifadelerde bulundu.