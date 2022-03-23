Pelin Batu, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı! İşte ayrıntılar
Ünlü oyuncu Pelin Batu, Tarihin Arka Odası isimli tarih programında eğitimi ve bilgi birikimiyle milyonların takdirini toplamıştı.
2018 yılında, şu anda boşanma arefesinde olduğu eşiyle Roma'da evlenen Batu, bu evlilikten Rafael adında bir çocuk dünyaya getirdi.
Batu bir süredir görüşmediği eşiyle çocuğun vekaleti sebebiyle görüştüğünü ve bu görüşmede şiddet eğilimli tehditler aldığını belirtti.
Batu, olay sonrası eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.
“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirmiştir. Müvekkilin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”
Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:
“Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, üç yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır."
İddialar karşısında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batu:
"Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb.içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır…Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum."
şeklinde ifadelerde bulundu.
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