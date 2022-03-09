Pera Palas'ta Gece Yarısı dizi ayrıntıları ve dönemin İstanbul'u

Dizi zaman yolculukları, gizemli kaybolma hikayeleri, tarihi belli olmayan doğumlar ve zaman yolculuğunu mümkün kılan mistik anahtarlar ile oldukça dikkat çekti. Diziye yöneltilen en ciddi eleştiri ise olay örgüsünün Woody Allen'ın 2011 yılında yazıp yönettiği "Paris'te Gece Yarısı" isimli film ile olan benzerliği.

En dikkat çekici benzerlik iki kurguda da zaman yolculuğunun yalnızca gece yarısı mümkün olması ve bu zaman yolculuğunda Woody Allen, filminde kahramanını 1920'lerin büyülü Paris'ine gönderirken Pera Palas'ta yolculuk işgal altındaki 1919 Osmanlı'sına...