<p>Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Perotti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Perotti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. 

<p>Fenerbahçe'nin dün oynadığı hazırlık maçında forma giymeyen Perotti'nin durumu belirsizliğini koruyor.&nbsp;<br><br>Geçen sezon Fenerbahçe'de 11 numaralı forma ile mücadele eden Perotti, forma numarasının başkasına verilmesine tepki gösterdi.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe'nin dün oynadığı hazırlık maçında forma giymeyen Perotti'nin durumu belirsizliğini koruyor. 

Geçen sezon Fenerbahçe'de 11 numaralı forma ile mücadele eden Perotti, forma numarasının başkasına verilmesine tepki gösterdi. 

<p>Sinan Gümüş'ün 11 numaralı forma ile mücadele etmesine tepki gösteren Perotti, Instagram üzerinden paylaşımda bulundu.&nbsp;</p>
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Sinan Gümüş'ün 11 numaralı forma ile mücadele etmesine tepki gösteren Perotti, Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. 

<p>Perotti'nin paylaşımı&nbsp;</p>
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Perotti'nin paylaşımı 

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