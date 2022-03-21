Pınar Aydın kimdir, nereli, evli mi, nerede yaşıyor?İşte detaylar

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 11:27
<p><strong>Pınar Aydın,</strong> ilk olarak <strong>Akademi Türkiye yarışmasında</strong> dikkatleri üzerine çekti.</p><p><strong>Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci</strong> olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken <strong>Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.</strong></p><p> İlk albümünden sonra oyunculuğa yönelen sanatçı uzun yılla<strong>r Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı</strong> olarak ekranlarda boy gösterdi.</p><p>Evlenerek Giresun'a yerleşen sanatçı <strong>artık iki çocuk annesi.</strong></p>

Pınar Aydın, ilk olarak Akademi Türkiye yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.

İlk albümünden sonra oyunculuğa yönelen sanatçı uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı olarak ekranlarda boy gösterdi.

Evlenerek Giresun'a yerleşen sanatçı artık iki çocuk annesi.

<p><strong>PINAR AYDIN NERELİ?</strong></p><p><em>16 Temmuz 1981</em> yılında<strong> Bursa'da</strong> dünyaya geldi.</p>

PINAR AYDIN NERELİ?

16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

<p>Pınar Aydın, lise yıllarında müzikle ilgilendi.<br></p>

Pınar Aydın, lise yıllarında müzikle ilgilendi.

<p>Mimar bir baba ve memur emeklisi bir annesin kızı olan Aydın'ın ayrıca dört kız kardeşi var.&nbsp;<br></p>

Mimar bir baba ve memur emeklisi bir annesin kızı olan Aydın'ın ayrıca dört kız kardeşi var. 

<p><strong>PINAR AYDIN NE MEZUNU?</strong></p><p>Eğitim hayatı için İstanbul'a gelen Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi <strong>Hukuk Fakültesi</strong> mezunu oldu.&nbsp;</p>

PINAR AYDIN NE MEZUNU?

Eğitim hayatı için İstanbul'a gelen Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu oldu. 

<p><strong>AKADEMİ TÜRKİYE</strong></p><p>Gitar çalıp resim yapan genç şarkıcı, 2004 yılında Atv kanalında düzenlenen <strong>Akademi Türkiye</strong> programına katıldı.&nbsp;</p>

AKADEMİ TÜRKİYE

Gitar çalıp resim yapan genç şarkıcı, 2004 yılında Atv kanalında düzenlenen Akademi Türkiye programına katıldı. 

<p><strong>İLK ALBÜM</strong></p><p>Yarışmada üçüncü olan Aydın, 2011 yılında<strong> 'Dur Dedim'</strong> albümünü çıkardı.&nbsp;</p>

İLK ALBÜM

Yarışmada üçüncü olan Aydın, 2011 yılında 'Dur Dedim' albümünü çıkardı. 

<p>Programdan sonra müziğe ara veren genç şarkıcı <em>2006-2008</em> yılları arasında <strong>Arka Sokaklar</strong> dizisinde yer aldı.&nbsp;<br></p>

Programdan sonra müziğe ara veren genç şarkıcı 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. 

<p>Daha sonra <strong>Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı</strong> ve<strong> Bizim Okul</strong> dizilerinde yer aldı.&nbsp;<br></p>

Daha sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde yer aldı. 

<p><strong>PINAR AYDIN NEREDE?</strong></p><p>Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile 2015 yılında dünya evine girerek Giresun'a yerleşti.</p>

PINAR AYDIN NEREDE?

Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile 2015 yılında dünya evine girerek Giresun'a yerleşti.

<p><strong>PINAR AYDIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?</strong></p><p>Bu evlilikten önce Ayaz adında bir erkek çocuğu oldu. Daha sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren Aydın, fotoğrafı sevenleriyle,&nbsp;</p><p>"Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk" notuyla paylaştı.</p>

PINAR AYDIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bu evlilikten önce Ayaz adında bir erkek çocuğu oldu. Daha sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren Aydın, fotoğrafı sevenleriyle, 

"Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk" notuyla paylaştı.

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