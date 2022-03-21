Pınar Aydın kimdir, nereli, evli mi, nerede yaşıyor?İşte detaylar
Pınar Aydın, ilk olarak Akademi Türkiye yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.
Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.
İlk albümünden sonra oyunculuğa yönelen sanatçı uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı olarak ekranlarda boy gösterdi.
Evlenerek Giresun'a yerleşen sanatçı artık iki çocuk annesi.
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