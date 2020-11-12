Bundan 25 yıl önce yayınlandığında hem kraliyet ailesinde hem de İngiltere'de şok etkisi yaratan, Prenses Diana'nın "Bu evlilikte üç kişiydik" sözleriyle yankı uyandıran röportaja dair yeni gerçekler gündemde.
BBC, röportajı yapan gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesi iddiasıyla ilgili yeniden soruşturma başlatıyor.
O dönem başta Kraliçe olmak üzere İngiltere Sarayı mensuplarını öfkelendirdiği bilinen ve Diana ile Charles’ın 1996’da boşanmasını hızlandırdığı iddia edilen Panorama adlı söyleşi programının grafik tasarımcısı Matt Wiessler, yıllar sonra ITV’de verdiği röportajda Bashir’in Diana’yı konuşturmak için nasıl kandırdığını anlattı.
Weissler’ın iddiasına göre, Martin Bashir kendisinden Buckingham’ın gazetecilere para vererek haber yaptırdığını öne süren sahte banka dökümanları oluşturmasını istedi ve bu sahte belgelerle Diana’yı röportaja ikna etti. Diana’ya söylenen yalanlar arasında Prens Charles’ın Camilla’nın yanı sıra bakıcı Tiggy Legge-Bourke ile aşk yaşadığı, Diana’nın kendi çalışanlarının, en yakın arkadaşları ve korumasının gazetelere haber sızdırdığı da yer aldı.
Halen BBC’de çalışan Bashir’in, Covid-19’a yakalandığı için hikayeyi kendi tarafından aktaramadığı ve BBC’nin geçmişte yaşanan olayı yeniden soruşturacağı öğrenildi. BBC’nin yeniden bağımsız bir soruşturma açma yönündeki kararı hükümetten de destek buldu. Başbakan Boris Johnson, BBC’nin doğru bir adım attığının altını çizerken Başbakanlık Sözcüsü “Kamu hizmeti veren bir yayıncı olan BBC’nin gazetecilerinin yüksek standartlarda olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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