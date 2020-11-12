<p>Bundan 25 yıl önce yayınlandığında hem kraliyet ailesinde hem de İngiltere'de şok etkisi yaratan, Prenses Diana'nın<strong> "Bu evlilikte üç kişiydik"</strong>&nbsp;sözleriyle yankı uyandıran röportaja dair yeni gerçekler gündemde. </p><p>BBC, röportajı yapan gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesi iddiasıyla ilgili yeniden soruşturma başlatıyor.<br></p>
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Bundan 25 yıl önce yayınlandığında hem kraliyet ailesinde hem de İngiltere'de şok etkisi yaratan, Prenses Diana'nın "Bu evlilikte üç kişiydik" sözleriyle yankı uyandıran röportaja dair yeni gerçekler gündemde.

BBC, röportajı yapan gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesi iddiasıyla ilgili yeniden soruşturma başlatıyor.

<p>1997 yılında trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiren Prenses Diana’nın ölümünden iki yıl önce BBC kanalında yayınlanan ve İngiltere’de şok etkisi yaratan <strong>The Diana Interview: Revenge of a Princess</strong> (Diana Röportajı: Bir Prensesin İntikamı) adlı söyleşiyle ilgili skandal gerçek ortaya çıktı.<br></p>
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1997 yılında trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiren Prenses Diana’nın ölümünden iki yıl önce BBC kanalında yayınlanan ve İngiltere’de şok etkisi yaratan The Diana Interview: Revenge of a Princess (Diana Röportajı: Bir Prensesin İntikamı) adlı söyleşiyle ilgili skandal gerçek ortaya çıktı.

<p>Prens Charles’ın ilk eşi olan Lady Diana’nın, şimdiki eşi Camilla’yı ima ederek "Bu evlilikte üç kişiydik" sözleriyle 25 yıl önce büyük yankı uyandıran röportaj, soruları soran gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesiyle yeniden gündemde.<br></p>
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Prens Charles’ın ilk eşi olan Lady Diana’nın, şimdiki eşi Camilla’yı ima ederek "Bu evlilikte üç kişiydik" sözleriyle 25 yıl önce büyük yankı uyandıran röportaj, soruları soran gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesiyle yeniden gündemde.

<p>O dönem başta Kraliçe olmak üzere İngiltere Sarayı mensuplarını öfkelendirdiği bilinen ve Diana ile Charles’ın 1996’da boşanmasını hızlandırdığı iddia edilen Panorama adlı söyleşi programının grafik tasarımcısı Matt Wiessler, yıllar sonra ITV’de verdiği röportajda Bashir’in Diana’yı konuşturmak için nasıl kandırdığını anlattı.</p>
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O dönem başta Kraliçe olmak üzere İngiltere Sarayı mensuplarını öfkelendirdiği bilinen ve Diana ile Charles’ın 1996’da boşanmasını hızlandırdığı iddia edilen Panorama adlı söyleşi programının grafik tasarımcısı Matt Wiessler, yıllar sonra ITV’de verdiği röportajda Bashir’in Diana’yı konuşturmak için nasıl kandırdığını anlattı.

<p>Weissler’ın iddiasına göre, Martin Bashir kendisinden Buckingham’ın gazetecilere para vererek haber yaptırdığını öne süren sahte banka dökümanları oluşturmasını istedi ve bu sahte belgelerle Diana’yı röportaja ikna etti. Diana’ya söylenen yalanlar arasında Prens Charles’ın Camilla’nın yanı sıra bakıcı Tiggy Legge-Bourke ile aşk yaşadığı, Diana’nın kendi çalışanlarının, en yakın arkadaşları ve korumasının gazetelere haber sızdırdığı da yer aldı.</p>
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Weissler’ın iddiasına göre, Martin Bashir kendisinden Buckingham’ın gazetecilere para vererek haber yaptırdığını öne süren sahte banka dökümanları oluşturmasını istedi ve bu sahte belgelerle Diana’yı röportaja ikna etti. Diana’ya söylenen yalanlar arasında Prens Charles’ın Camilla’nın yanı sıra bakıcı Tiggy Legge-Bourke ile aşk yaşadığı, Diana’nın kendi çalışanlarının, en yakın arkadaşları ve korumasının gazetelere haber sızdırdığı da yer aldı.

<p>Olayın ardından dönemin BBC Haber Müdürü Tony Hall bir iç inceleme başlattı ve bunun sonucunda Bashir aklanırken Wiessler işinden oldu. Wiessler kendisinin günah keçisi ilan edildiğini söylerken, adını temize çıkarmak istediği için 25 yıl sonra tekrar konuştuğunu belirtti.<br></p>
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Olayın ardından dönemin BBC Haber Müdürü Tony Hall bir iç inceleme başlattı ve bunun sonucunda Bashir aklanırken Wiessler işinden oldu. Wiessler kendisinin günah keçisi ilan edildiğini söylerken, adını temize çıkarmak istediği için 25 yıl sonra tekrar konuştuğunu belirtti.

<p>Halen BBC’de çalışan Bashir’in, Covid-19’a yakalandığı için hikayeyi kendi tarafından aktaramadığı ve BBC’nin geçmişte yaşanan olayı yeniden soruşturacağı öğrenildi. BBC’nin yeniden bağımsız bir soruşturma açma yönündeki kararı hükümetten de destek buldu. Başbakan Boris Johnson, BBC’nin doğru bir adım attığının altını çizerken Başbakanlık Sözcüsü <em>“Kamu hizmeti veren bir yayıncı olan BBC’nin gazetecilerinin yüksek standartlarda olmasını bekliyoruz”</em> ifadelerini kullandı.<br></p>
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Halen BBC’de çalışan Bashir’in, Covid-19’a yakalandığı için hikayeyi kendi tarafından aktaramadığı ve BBC’nin geçmişte yaşanan olayı yeniden soruşturacağı öğrenildi. BBC’nin yeniden bağımsız bir soruşturma açma yönündeki kararı hükümetten de destek buldu. Başbakan Boris Johnson, BBC’nin doğru bir adım attığının altını çizerken Başbakanlık Sözcüsü “Kamu hizmeti veren bir yayıncı olan BBC’nin gazetecilerinin yüksek standartlarda olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

<p>Yıllar önce ses getiren röportajda Diana, 1981’de evlendiği, 1992’den itibaren ayrı yaşadığı ve 1996’da boşandığı eşi Prens Charles’ın ihanetlerinden ve kendi bulimia rahatsızlığından söz etmişti. Prens Charles, şimdiki eşi Camilla ile 2005 yılında evlenmişti.</p><p><em>Kaynak: NTV</em></p>
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Yıllar önce ses getiren röportajda Diana, 1981’de evlendiği, 1992’den itibaren ayrı yaşadığı ve 1996’da boşandığı eşi Prens Charles’ın ihanetlerinden ve kendi bulimia rahatsızlığından söz etmişti. Prens Charles, şimdiki eşi Camilla ile 2005 yılında evlenmişti.

Kaynak: NTV

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