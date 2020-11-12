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Bundan 25 yıl önce yayınlandığında hem kraliyet ailesinde hem de İngiltere'de şok etkisi yaratan, Prenses Diana'nın "Bu evlilikte üç kişiydik" sözleriyle yankı uyandıran röportaja dair yeni gerçekler gündemde.

BBC, röportajı yapan gazeteci Martin Bashir’in, Diana’yı yalanlar ve sahte banka evraklarıyla konuşmaya ikna etmesi iddiasıyla ilgili yeniden soruşturma başlatıyor.

