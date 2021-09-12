Düzenlenen cenaze törenine; Duygun Yarsuvat'ın ailesi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın eski antrenörü Ümit Davala, Ali Yüce, Köksal Ünlü, Abdurrahim Albayrak, Metin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve sevenleri katıldı.
Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Duygun başkanıma Allah rahmet eylesin, alkışlarla uğurladık. Seçime iki gün kala beni aradı; 'Ben bir liste oluşturuyorum, seni yazıyorum ama bana hayır deme lüksün yok, şansın da yok. Hep beraber bu işi götüreceğiz' dediğinde biraz konuşamadım. 'Hayır, ben seni yazıyorum. Hiçbir şey düşünmeni kabul etmiyorum' dedi. İyi ki de kırmamışım, iyi ki de evet demişim. Beraber çalıştık. 4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Barış içerisinde, huzur içerisinde bir yönetim oluşturduk ve o sene üç tane kupa aldık. Emeği çoktur. Çok şey öğrendim ondan ve keşke bir dönem daha beraber çalışsaydık. Çok çok daha fazla şeyler öğrenme şansına sahip olacaktım ama ifade ediyorum ki hakikaten çalıştığım dönemde en huzurlu, en mutlu dönemlerimizden bir tanesiydi. Dört tane başkanımızla çalıştık. Hepsi ile şampiyon olduk ama Duygun başkanın bize göstermiş olduğu o hoşgörü, o güzellik, o güler yüz hiçbir zaman unutamayacağım. Yönetimde olanların da hiçbirinin unutacağını tahmin etmiyorum. Huzur içerisinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, oğluna, bütün torunlarına, akrabalarına hepsine bütün Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin" dedi.
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