<p>Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılması durumunda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'tan Erling Haaland ve Everton'dan Richarlison'ı kadrosuna katmak istiyor.</p>
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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılması durumunda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'tan Erling Haaland ve Everton'dan Richarlison'ı kadrosuna katmak istiyor.

<p>PSG, Real Madrid'in 180 milyon Avro'luk teklifinin ardından Mbappe'nin transferi için henüz bir anlaşmaya varmadı.</p>
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PSG, Real Madrid'in 180 milyon Avro'luk teklifinin ardından Mbappe'nin transferi için henüz bir anlaşmaya varmadı.

<p>Ancak PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin kulüpten ayrılması durumunda yıldız oyuncunun yerine geçirmek için birkaç hedef belirledi.</p>
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Ancak PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Mbappe'nin kulüpten ayrılması durumunda yıldız oyuncunun yerine geçirmek için birkaç hedef belirledi.

<p>Bu isimlerden biri Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski.</p><p>ESPN'deki habere göre, Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, yıldız ismi Paris ekibine iletti.</p>
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Bu isimlerden biri Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski.

ESPN'deki habere göre, Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, yıldız ismi Paris ekibine iletti.

<p>Diğer isim Borussia Dortmund'un göz bebeği Erling Haaland.</p><p>Dortmund, Haaland'ın gitmesine izin vermek istemiyor ancak 21 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl yürürlüğe girecel 75 milyon Avro'luk serbest kalma maddesi ve PSG'nin 200 milyon Avro civarındaki teklifi Dortmund'u düşündürüyor.</p>
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Diğer isim Borussia Dortmund'un göz bebeği Erling Haaland.

Dortmund, Haaland'ın gitmesine izin vermek istemiyor ancak 21 yaşındaki oyuncunun gelecek yıl yürürlüğe girecel 75 milyon Avro'luk serbest kalma maddesi ve PSG'nin 200 milyon Avro civarındaki teklifi Dortmund'u düşündürüyor.

<p>Everton'ın forveti Richarlison ise PSG sportif direktörü Leonardo ve hocası Mauricio Pochettino tarafından özellikle takip ediliyor. Everton'ın teknik direktörü Rafael Benitez'in bir basın toplantısında Richarlison'ın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen PSG transferde ısrarlı olacak.&nbsp;</p>
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Everton'ın forveti Richarlison ise PSG sportif direktörü Leonardo ve hocası Mauricio Pochettino tarafından özellikle takip ediliyor. Everton'ın teknik direktörü Rafael Benitez'in bir basın toplantısında Richarlison'ın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen PSG transferde ısrarlı olacak. 

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