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Everton'ın forveti Richarlison ise PSG sportif direktörü Leonardo ve hocası Mauricio Pochettino tarafından özellikle takip ediliyor. Everton'ın teknik direktörü Rafael Benitez'in bir basın toplantısında Richarlison'ın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen PSG transferde ısrarlı olacak.