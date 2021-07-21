<p>Galatasaray ile PSV'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında yayının sürekli donması sosyal medyada viral oldu.&nbsp;</p>
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Galatasaray ile PSV'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında yayının sürekli donması sosyal medyada viral oldu. 

<p>TV8'de yayınlanan mücadelede sık sık canlı yayın yerine yayının teknik arıza nedeniyle kesildiği ibaresi ekrana verildi. Taraftarlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. İşte o tepkiler:&nbsp;</p>
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TV8'de yayınlanan mücadelede sık sık canlı yayın yerine yayının teknik arıza nedeniyle kesildiği ibaresi ekrana verildi. Taraftarlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. İşte o tepkiler: 

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