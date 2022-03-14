Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yükselen tansiyondan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski eşi Lüdmila Putina'dan olan kızı Katerina Tihonova da payını aldı.
Pierre Afner adlı Fransız eylemci, Fransa'nın güneybatısındaki tatil beldesi Biarritz'de, Rus liderin kızı Tihonova'ya ait olduğu öne sürülen bir villayı işgal ederek balkonundan Ukrayna bayrağı dalgalandırdı.
KİLİTLERİ DEĞİŞTİRDİ, EVİ MÜLTECİLERE AÇTI
Rusça yayım yapan Ukrayna gazetesi Segodnya'nın haberine göre, Fransız eylemci basına yaptığı açıklamada, evin kilitlerini değiştirdiğini ve başta Ukrayna vatandaşları olmak üzere Putin rejiminden kaçan mültecileri villaya yerleştirmeye hazır olduğunu söyledi.
VİLLANIN DEĞERİ 3,7 MİLYAR DOLAR
Afner, villada Şamalov'un pasaportunun bir kopyası ve Fransızcaya çevrilmiş bir elektrik faturası bulduğunu iddia etti. Segodnya, Fransa'da bir banka hesabı açmak ya da bir villa satın almak için bu tür belgelere ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.
Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki tatil beldesi Biarritz'de yer alan ve 3,7 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen villanın, Tihonova'nın kocası Şamalov tarafından 1990'lı yıllarda tanınmış iş insanı Timşenko'dan satın alındığı iddia edildi.
1.7 MİLYARLIK FONUN YÖNETİCİSİ
Şubat 2020'de Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki yeni yapay zeka enstitüsünün başına atanan Tihonova aynı zamanda, Moskova Devlet Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ve öğrenciler ile genç bilim insanlarına destek sağlayan 1.7 milyar dolarlık İnnopraktika fonunun da yöneticisidir.
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