Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

VİLLANIN DEĞERİ 3,7 MİLYAR DOLAR

Afner, villada Şamalov'un pasaportunun bir kopyası ve Fransızcaya çevrilmiş bir elektrik faturası bulduğunu iddia etti. Segodnya, Fransa'da bir banka hesabı açmak ya da bir villa satın almak için bu tür belgelere ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki tatil beldesi Biarritz'de yer alan ve 3,7 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen villanın, Tihonova'nın kocası Şamalov tarafından 1990'lı yıllarda tanınmış iş insanı Timşenko'dan satın alındığı iddia edildi.