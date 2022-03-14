Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 13:40
Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yükselen tansiyondan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski eşi Lüdmila Putina'dan olan kızı Katerina Tihonova da payını aldı.

Pierre Afner adlı Fransız eylemci, Fransa'nın güneybatısındaki tatil beldesi Biarritz'de, Rus liderin kızı Tihonova'ya ait olduğu öne sürülen bir villayı işgal ederek balkonundan Ukrayna bayrağı dalgalandırdı.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

KİLİTLERİ DEĞİŞTİRDİ, EVİ MÜLTECİLERE AÇTI

Rusça yayım yapan Ukrayna gazetesi Segodnya'nın haberine göre, Fransız eylemci basına yaptığı açıklamada, evin kilitlerini değiştirdiğini ve başta Ukrayna vatandaşları olmak üzere Putin rejiminden kaçan mültecileri villaya yerleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

İşgal edilen villada Putin'in eski dostu, Rus özel yatırım grubu Volga Grup'un sahibi Gennadi Timşenko ve kızı Katerina'nın kocası Kirill Şamalov'a ait belgeler bulunduğu öne sürüldü.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

VİLLANIN DEĞERİ 3,7 MİLYAR DOLAR

Afner, villada Şamalov'un pasaportunun bir kopyası ve Fransızcaya çevrilmiş bir elektrik faturası bulduğunu iddia etti. Segodnya, Fransa'da bir banka hesabı açmak ya da bir villa satın almak için bu tür belgelere ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki tatil beldesi Biarritz'de yer alan ve 3,7 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen villanın, Tihonova'nın kocası Şamalov tarafından 1990'lı yıllarda tanınmış iş insanı Timşenko'dan satın alındığı iddia edildi.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

KATERINA TİHONOVA KİMDİR?

Doğu Almanya'nın Dresden kentinde dünyaya gelen Tihonova, Putin'in 1983 ile 2013 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Lüdmila Putina'nın kızıdır.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

Tihonova, Saint-Peterburg Devlet Üniversitesi'nde Asya Çalışmaları üzerine eğitim almış ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde Japonya üzerine uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda, fizik ve matematik alanlarında da yüksek lisansa sahiptir.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

1.7 MİLYARLIK FONUN YÖNETİCİSİ

Şubat 2020'de Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki yeni yapay zeka enstitüsünün başına atanan Tihonova aynı zamanda, Moskova Devlet Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ve öğrenciler ile genç bilim insanlarına destek sağlayan 1.7 milyar dolarlık İnnopraktika fonunun da yöneticisidir.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

Tüm bunların yanı sıra akrobatik dansçı olan Tihonova, 2013'te İsviçre'de düzenlenen dünya şampiyonasında partneri İvan Klimov ile beşincilik elde etmiştir.

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

KARANLIK BANKERLE EVLİ

Tihonova'nın, 2013'ten bu yana, Saint Petersburg merkezli Rossiya Bank'ın sahiplerinden Nikolay Şamalov'un oğlu Krill Şamalov ile evli olduğu biliniyor. 

Putin'in kızına şok: Villasını işgal edip odasına girdiler!

Kamuoyunu sarsan Pandora Belgeleri bankanın, Rus seçkinlerin denizaşırı ülkelerdeki servetlerini koruyan bir "gölge şirketler ağı" kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

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