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"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar başarılı olmayı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şu ana kadar eksik olan şeydi. Çok iyi oyunlar oynadığımda bile yeterli istatistiklere ulaşamıyordum. Bugün futbolda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı. Beşiktaş kendime güvenmemi sağlıyor ve sahada sorumluluklarım var. On yedi asistimle tarih yazdığımı biliyorum.”

