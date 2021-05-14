<p>Beşiktaş’ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, So Foot’a açıklamalarda bulundu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Beşiktaş’ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, So Foot’a açıklamalarda bulundu.

<p>"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar başarılı olmayı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şu ana kadar eksik olan şeydi. Çok iyi oyunlar oynadığımda bile yeterli istatistiklere ulaşamıyordum. Bugün futbolda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı. Beşiktaş kendime güvenmemi sağlıyor ve sahada sorumluluklarım var. On yedi asistimle tarih yazdığımı biliyorum.”<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar başarılı olmayı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şu ana kadar eksik olan şeydi. Çok iyi oyunlar oynadığımda bile yeterli istatistiklere ulaşamıyordum. Bugün futbolda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı. Beşiktaş kendime güvenmemi sağlıyor ve sahada sorumluluklarım var. On yedi asistimle tarih yazdığımı biliyorum.”

<p>“Türkiye'deki stadyumlarda özel bir atmosfer var. Kariyerimde ilk kez bir kulübe bu kadar bağlı taraftarlar gördüm, bu başka yerlerde gördüğüm her şeyin ötesine geçti. Taraftar bizi motive ediyor ve bu yüzden taraftar için şampiyon olmamız gerekir.”<br data-mce-bogus="1"></p>
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“Türkiye'deki stadyumlarda özel bir atmosfer var. Kariyerimde ilk kez bir kulübe bu kadar bağlı taraftarlar gördüm, bu başka yerlerde gördüğüm her şeyin ötesine geçti. Taraftar bizi motive ediyor ve bu yüzden taraftar için şampiyon olmamız gerekir.”

<p>"Beşiktaş'ta kalmak istiyorum; çünkü kariyerimde devamlılık ve istikrar arıyorum. Beşiktaş ve Leicester City bir anlaşmaya varmak zorunda; transfer sürecinde tek belirleyici ben değilim. Lyon ile ilgili birçok iddia çıkıyor ama bana teklif gelmedi."<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Beşiktaş'ta kalmak istiyorum; çünkü kariyerimde devamlılık ve istikrar arıyorum. Beşiktaş ve Leicester City bir anlaşmaya varmak zorunda; transfer sürecinde tek belirleyici ben değilim. Lyon ile ilgili birçok iddia çıkıyor ama bana teklif gelmedi."

<p>"İstanbul'da trafik olduğu için transfer evraklarım son gün motorla yetiştirildi. Motordaki iki kulüp çalışanı yıldız oldu, o anlar canlı yayına çıktı. Transferim 10 dakikada gerçekleşti. Kalırsam, sırtına beni dövme yaptıracaklar var. Bunlar çok içten ve güzel."<br data-mce-bogus="1"></p>
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"İstanbul'da trafik olduğu için transfer evraklarım son gün motorla yetiştirildi. Motordaki iki kulüp çalışanı yıldız oldu, o anlar canlı yayına çıktı. Transferim 10 dakikada gerçekleşti. Kalırsam, sırtına beni dövme yaptıracaklar var. Bunlar çok içten ve güzel."

<p>"Aslında geldiğimde Sergen Yalçın'ı tanımıyordum ama Türk futbolunun efsanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Bana çok güveniyor. Onun sayesinde bu kadar iyi performans sergiledim."<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Aslında geldiğimde Sergen Yalçın'ı tanımıyordum ama Türk futbolunun efsanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Bana çok güveniyor. Onun sayesinde bu kadar iyi performans sergiledim."

<p>"Beşiktaş, bana yeniden Cezayir Milli Takımı kapılarını açtı. Umarım sürekli olarak milli takımda yer alırım. Din hayatımın bir parçası. Türkiye, Müslüman ülke ve bu benim, ailemin hayatını biraz daha kolaylaştırıyor. Ayrıca İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim."<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Beşiktaş, bana yeniden Cezayir Milli Takımı kapılarını açtı. Umarım sürekli olarak milli takımda yer alırım. Din hayatımın bir parçası. Türkiye, Müslüman ülke ve bu benim, ailemin hayatını biraz daha kolaylaştırıyor. Ayrıca İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim."

<p>“Geçen sezon Leicester'ın planlarına uymadığım için yollarımızı ayırdık. Hızlı bir şekilde bir kulüp bulmam gerekiyordu. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve oyun oynayacağımı bildiğim bir takım arıyordum. Beşiktaş'ın coşkusunu zaten biliyordum, tam da aradığım buydu.”<br data-mce-bogus="1"></p>
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“Geçen sezon Leicester'ın planlarına uymadığım için yollarımızı ayırdık. Hızlı bir şekilde bir kulüp bulmam gerekiyordu. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve oyun oynayacağımı bildiğim bir takım arıyordum. Beşiktaş'ın coşkusunu zaten biliyordum, tam da aradığım buydu.”

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