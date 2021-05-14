2
"Dürüst olmak gerekirse, bu kadar başarılı olmayı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şu ana kadar eksik olan şeydi. Çok iyi oyunlar oynadığımda bile yeterli istatistiklere ulaşamıyordum. Bugün futbolda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı. Beşiktaş kendime güvenmemi sağlıyor ve sahada sorumluluklarım var. On yedi asistimle tarih yazdığımı biliyorum.”
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'