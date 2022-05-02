Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, hangi saatlerde çalışıyor?
RAMAZAN BAYRAMINDA ZİNCİR MARKETLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELER?
İşte, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin Ramazan bayramı açılış ve kapanış saatleri:
BİM MARKETLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM market zincirleri Ramazan Bayramının ilk günü çalışmıyor; ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışması bekleniyor.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Bayramda feribotlar da köprü de boş kaldı
- Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber