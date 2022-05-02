Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, hangi saatlerde çalışıyor?

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:29
<p><strong>BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?</strong></p> <p>Zincir marketlerin çoğu Ramazan Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü çalışmıyor. Yerel marketlerin ve bakkalların ise çalışması bekleniyor.</p>

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin çoğu Ramazan Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü çalışmıyor. Yerel marketlerin ve bakkalların ise çalışması bekleniyor.

<p><strong>RAMAZAN BAYRAMINDA ZİNCİR MARKETLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELER?</strong></p> <p>İşte, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin Ramazan bayramı açılış ve kapanış saatleri:</p> <p><strong>BİM MARKETLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?</strong></p> <p>BİM market zincirleri Ramazan Bayramının ilk günü çalışmıyor; ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışması bekleniyor.</p>

RAMAZAN BAYRAMINDA ZİNCİR MARKETLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELER?

İşte, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin Ramazan bayramı açılış ve kapanış saatleri:

BİM MARKETLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM market zincirleri Ramazan Bayramının ilk günü çalışmıyor; ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışması bekleniyor.

<p><strong>A101 MAĞAZALARI BAYRAMDA KAPALI</strong></p> <p>A101 marketleri bayramın ilk günü (2 Mayıs Pazartesi) açılmıyor. Bayramın 2. ve 3.günü ise (3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri) 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermesi bekleniyor.</p>

A101 MAĞAZALARI BAYRAMDA KAPALI

A101 marketleri bayramın ilk günü (2 Mayıs Pazartesi) açılmıyor. Bayramın 2. ve 3.günü ise (3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri) 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermesi bekleniyor.

<p><strong>MİGROS MAĞAZALARI BAYRAMDA AÇIK MI? </strong></p> <p>Migros market zincirinin bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre farklılık gösterebileceği söyleniyor.</p>

MİGROS MAĞAZALARI BAYRAMDA AÇIK MI? 

Migros market zincirinin bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre farklılık gösterebileceği söyleniyor.

<p><strong>ŞOK RAMAZAN BAYRAMINDA ÇALIŞIYOR MU?</strong></p> <p>ŞOK marketlerİ, BİM ve A101'de olduğu gibi bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi kapalı ancak; bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.</p>

ŞOK RAMAZAN BAYRAMINDA ÇALIŞIYOR MU?

ŞOK marketlerİ, BİM ve A101'de olduğu gibi bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi kapalı ancak; bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

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