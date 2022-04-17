Ramazan kolisini çalan şahıs kamerada

(İHA)
17 Nisan 2022 Pazar, 18:07
<p>Olay Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İftar saatinin ardından markete gelen şüpheli, içerde ürünleri incelemeye başladı.</p>

Olay Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İftar saatinin ardından markete gelen şüpheli, içerde ürünleri incelemeye başladı.

<p>Marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip, rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki ramazan erzak yardım kolisine yöneldi.</p>

Marketten çıkıp tekrar içeriye giren şüpheli, market çalışanlarının müşterilerle ilgilendiğini fırsat bilip, rafta içerisinde sıvı ve katı ürünlerin bulunduğu 300 TL değerindeki ramazan erzak yardım kolisine yöneldi.

<p>Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp, uzaklaştı.</p>

Kolisi kucaklayan şüpheli, hızla marketten çıkıp, uzaklaştı.

<p>Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit ettiler. Market görevlisi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis şüpheliyi arıyor.</p>

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen market görevlileri, şüpheliyi tespit ettiler. Market görevlisi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis şüpheliyi arıyor.

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