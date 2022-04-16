Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi: 6 tutuklama
İstanbul'da çarşaf giyerek kimliklerini saklayan, girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi.
üphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı.
Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı olan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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