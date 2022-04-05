"Reddit R Place" nedir? İşte tüm ayrıntılar...
Reddit, şu anda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri sayılıyor, internetin ana sayfası olarak bile adlandırılıyor.
Reddit adlı sosyal medya platformunun ‘1 Nisan Şaka Günü’ kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir piksel sanatına dönüştü.
Verilen emekler sayesinde adeta bir sanata evrilen uygulamada Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı da yerini aldı.
Reddit, milyonların katıldığı bir "piksel sanatı" etkinliği düzenledi. Bu uygulama ilk olarak 2017 yılında platformun kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti.
Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’de sona erdi. 5 yılın ardından bu uygulama geri döndü.
Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya hemen ayak uydurdu. "R Place" içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini aldı. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi.
Kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülüyor.
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