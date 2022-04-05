"Reddit R Place" nedir? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 12:40
<p><strong>Reddit</strong>, şu anda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri sayılıyor, internetin ana sayfası olarak bile adlandırılıyor.&nbsp;</p><p>Reddit adlı sosyal medya platformunun <strong>‘1 Nisan Şaka Günü’</strong>&nbsp;kapsamında başlattığı<strong> ‘R Place’</strong> uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir<strong> piksel sanatına dönüştü.</strong> </p><p>Verilen emekler sayesinde adeta bir sanata evrilen uygulamada<strong> Mustafa Kemal Atatürk </strong>ve<strong> Türk Bayrağı</strong> da yerini aldı.</p>

Reddit, şu anda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri sayılıyor, internetin ana sayfası olarak bile adlandırılıyor. 

Reddit adlı sosyal medya platformunun ‘1 Nisan Şaka Günü’ kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir piksel sanatına dönüştü.

Verilen emekler sayesinde adeta bir sanata evrilen uygulamada Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı da yerini aldı.

<p>Reddit, milyonların katıldığı bir <strong>"piksel sanatı"</strong> etkinliği düzenledi. Bu uygulama ilk olarak <em>2017 yılında</em> platformun kullanıcılarının beğenisine sunuldu.</p><p>Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. </p><p>Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’de sona erdi.<em> 5 yılın ardından bu uygulama geri döndü.</em></p>

Reddit, milyonların katıldığı bir "piksel sanatı" etkinliği düzenledi. Bu uygulama ilk olarak 2017 yılında platformun kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti.

Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’de sona erdi. 5 yılın ardından bu uygulama geri döndü.

<p>Etkinlikte her kullanıcının 5 dakika arayla bir piksellik bir alan boyama imkanı bulunuyor. Yani kullanıcı ekranda belirlenen alana seçilen renkte bir piksel yerleştiriyor.</p>

Etkinlikte her kullanıcının 5 dakika arayla bir piksellik bir alan boyama imkanı bulunuyor. Yani kullanıcı ekranda belirlenen alana seçilen renkte bir piksel yerleştiriyor.

<p>Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise genellikle bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmediyor.<br></p>

Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise genellikle bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmediyor.

<p>Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya hemen ayak uydurdu.<strong> "R Place"</strong> içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini aldı. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi.<br></p>

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya hemen ayak uydurdu. "R Place" içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini aldı. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi.

<p>Kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir <strong>piksel sanatına</strong> dönüştüğü görülüyor.</p>

Kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülüyor.

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