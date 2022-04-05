"Reddit R Place" nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Reddit, milyonların katıldığı bir "piksel sanatı" etkinliği düzenledi. Bu uygulama ilk olarak 2017 yılında platformun kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti.

Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’de sona erdi. 5 yılın ardından bu uygulama geri döndü.