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Mesut Özil ve Balotelli'nin hazır olmadığını vurgulayan Dilmen: "Balotelli bugün ilk yarıda müthiş işler yaptı ama görüyorum ki 3-4 kilo fazlası var. Attila’nın çok önemli hamleleri vardı. İrfan Can, Mesut ve Zajc gibi ayağa oynayabilen oyuncularınız var. Ama kadronun karşılığını göremiyorsunuz ilk yarıda. Ben taktiksel değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesut ve Balotelli normal kalitelerinin altında. Bu oyunculardan kötü oynarken dahi sonuç bekleyebilirsiniz. Balotelli hiç hazır değil" ifadelerini kullandı.