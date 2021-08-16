Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçına iştahlı başladığını belirten Rıdvan Dilmen: "Uzun yıllar sonra güzel Adana şehrinden Adana Demirspor çıktı. Renk katacakları da ortada. Müthiş bir coşkuyla başladılar. O coşkunun verdiği heyecan sizi kontrolsüzleştirebiliyor. Demirspor’da kontrolsüzdü ama Fenerbahçe’yi hapsetti. Karşılıklı olarak kontra ataklar buldular. Orta sahasız bir oyun oynanıyor. İki takım da pas futbolu oynamıyor. Pas futbolu oynamaya çalışıyor" dedi.
Mesut Özil ve Balotelli'nin hazır olmadığını vurgulayan Dilmen: "Balotelli bugün ilk yarıda müthiş işler yaptı ama görüyorum ki 3-4 kilo fazlası var. Attila’nın çok önemli hamleleri vardı. İrfan Can, Mesut ve Zajc gibi ayağa oynayabilen oyuncularınız var. Ama kadronun karşılığını göremiyorsunuz ilk yarıda. Ben taktiksel değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesut ve Balotelli normal kalitelerinin altında. Bu oyunculardan kötü oynarken dahi sonuç bekleyebilirsiniz. Balotelli hiç hazır değil" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı ve maçın geneline dair, "Çok uzun yıllardır şampiyon olmayan bir camia. Bu doğrultuda, en çok önem verdiği sezonlardan biri. Bugün 10’lu yaşlara gelen çocuklar dahi Fenerbahçe gibi bir kulübün şampiyonluğunu görmemesi tabii şaşkınlık veriyor çocuklara." ifadelerini kullandı.
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