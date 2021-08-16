<p>Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'un konuğu oldu. Eski futbolcu, TRT Spor'un yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki genel tabloyu yorumladı.</p>
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'un konuğu oldu. Eski futbolcu, TRT Spor'un yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki genel tabloyu yorumladı.

<p>Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçına iştahlı başladığını belirten Rıdvan Dilmen: "Uzun yıllar sonra güzel Adana şehrinden Adana Demirspor çıktı. Renk katacakları da ortada. Müthiş bir coşkuyla başladılar. O coşkunun verdiği heyecan sizi kontrolsüzleştirebiliyor. Demirspor’da kontrolsüzdü ama Fenerbahçe’yi hapsetti. Karşılıklı olarak kontra ataklar buldular. Orta sahasız bir oyun oynanıyor. İki takım da pas futbolu oynamıyor. Pas futbolu oynamaya çalışıyor" dedi.</p>
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Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçına iştahlı başladığını belirten Rıdvan Dilmen: "Uzun yıllar sonra güzel Adana şehrinden Adana Demirspor çıktı. Renk katacakları da ortada. Müthiş bir coşkuyla başladılar. O coşkunun verdiği heyecan sizi kontrolsüzleştirebiliyor. Demirspor’da kontrolsüzdü ama Fenerbahçe’yi hapsetti. Karşılıklı olarak kontra ataklar buldular. Orta sahasız bir oyun oynanıyor. İki takım da pas futbolu oynamıyor. Pas futbolu oynamaya çalışıyor" dedi.

<p>Mesut Özil ve Balotelli'nin hazır olmadığını vurgulayan Dilmen: "Balotelli bugün ilk yarıda müthiş işler yaptı ama görüyorum ki 3-4 kilo fazlası var. Attila’nın çok önemli hamleleri vardı. İrfan Can, Mesut ve Zajc gibi ayağa oynayabilen oyuncularınız var. Ama kadronun karşılığını göremiyorsunuz ilk yarıda. Ben taktiksel değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesut ve Balotelli normal kalitelerinin altında. Bu oyunculardan kötü oynarken dahi sonuç bekleyebilirsiniz. Balotelli hiç hazır değil" ifadelerini kullandı.</p>
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Mesut Özil ve Balotelli'nin hazır olmadığını vurgulayan Dilmen: "Balotelli bugün ilk yarıda müthiş işler yaptı ama görüyorum ki 3-4 kilo fazlası var. Attila’nın çok önemli hamleleri vardı. İrfan Can, Mesut ve Zajc gibi ayağa oynayabilen oyuncularınız var. Ama kadronun karşılığını göremiyorsunuz ilk yarıda. Ben taktiksel değişikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesut ve Balotelli normal kalitelerinin altında. Bu oyunculardan kötü oynarken dahi sonuç bekleyebilirsiniz. Balotelli hiç hazır değil" ifadelerini kullandı.

<p>Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı ve maçın geneline dair, "Çok uzun yıllardır şampiyon olmayan bir camia. Bu doğrultuda, en çok önem verdiği sezonlardan biri. Bugün 10’lu yaşlara gelen çocuklar dahi Fenerbahçe gibi bir kulübün şampiyonluğunu görmemesi tabii şaşkınlık veriyor çocuklara." ifadelerini kullandı.</p>
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Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı ve maçın geneline dair, "Çok uzun yıllardır şampiyon olmayan bir camia. Bu doğrultuda, en çok önem verdiği sezonlardan biri. Bugün 10’lu yaşlara gelen çocuklar dahi Fenerbahçe gibi bir kulübün şampiyonluğunu görmemesi tabii şaşkınlık veriyor çocuklara." ifadelerini kullandı.

<p>Programın sunucusu Erbatur Ergenekon'un Rıdvan Dilmen'e Ozan Tufan'ı sorması üzerine, Dilmen oyuncuya dair şu cevabı verdi: Watford’u istediğini biliyorum Ozan’ın. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford’la görüşüyormuş."</p>
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Programın sunucusu Erbatur Ergenekon'un Rıdvan Dilmen'e Ozan Tufan'ı sorması üzerine, Dilmen oyuncuya dair şu cevabı verdi: Watford’u istediğini biliyorum Ozan’ın. Konuştuğumda öyle bir bilgi aldım. Watford’la görüşüyormuş."

<p>2015 yılında 7 milyon Avro bedelle Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 6 yılda sarı lacivertli formayla ligde 128 maça çıkarken, 18 gol atıp 22 asist yaptı.&nbsp;</p>
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2015 yılında 7 milyon Avro bedelle Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 6 yılda sarı lacivertli formayla ligde 128 maça çıkarken, 18 gol atıp 22 asist yaptı. 

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