Son dakika: Rize'de çay fabrikasında patlama

'VARDİYA DEĞİŞİMİNE 5 DAKİKA KALA OLDU'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Vardiya değişimine 5 dakika daha vardı. Orada 2 işçi arkadaşımızın olduğu sırada olay oldu. Maalesef 1'ini kaybettik. Diğer işçi arkadaşımızın yanıkları var, hastanede tedavi altında. Arkadaşlar tutanaklarını tutuyorlar, olayın neden meydana geldiği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Yan yana 3 kazan var ve 1'inde bu sıkıntı oldu. Olayda hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.