Son dakika: Rize'de çay fabrikasında patlama
İşçilerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan işçi Ramazan Hacısalihoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
'VARDİYA DEĞİŞİMİNE 5 DAKİKA KALA OLDU'
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Vardiya değişimine 5 dakika daha vardı. Orada 2 işçi arkadaşımızın olduğu sırada olay oldu. Maalesef 1'ini kaybettik. Diğer işçi arkadaşımızın yanıkları var, hastanede tedavi altında. Arkadaşlar tutanaklarını tutuyorlar, olayın neden meydana geldiği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Yan yana 3 kazan var ve 1'inde bu sıkıntı oldu. Olayda hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.
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