Robert Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyor

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 10:33
<p>France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'ye kaptıran Robert Lewandowski, Real Madrid'e transfer olmak için gemileri yaktı.</p>

France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'ye kaptıran Robert Lewandowski, Real Madrid'e transfer olmak için gemileri yaktı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">AS'ın haberine göre Polonyalı golcü, menajeri Pini Zahavi'ye Bayern Münih'ten ayrılıp İspanyol devine imza atmak istediğini söyledi. Leewandowski'nin Alman ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.</p>

AS'ın haberine göre Polonyalı golcü, menajeri Pini Zahavi'ye Bayern Münih'ten ayrılıp İspanyol devine imza atmak istediğini söyledi. Leewandowski'nin Alman ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Aynı habere göre tecrübeli forvet, yazın Real Madrid için tüm şartların zorlanmasını istedi.</p>

Aynı habere göre tecrübeli forvet, yazın Real Madrid için tüm şartların zorlanmasını istedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Haberde Bayern Münih'in Lewandowski'den bonservis kazanmak için yıldız golcünün satışına izin verebileceği yazıldı. Ancak Real Madrid yöneticileri, Karim Benzema'nın formunu birkaç yıl daha devam ettireceğini düşündüğü için, Robert Lewandowski'nin transferi konusunda kararsız olduğuna yer verildi.<br></p>

Haberde Bayern Münih'in Lewandowski'den bonservis kazanmak için yıldız golcünün satışına izin verebileceği yazıldı. Ancak Real Madrid yöneticileri, Karim Benzema'nın formunu birkaç yıl daha devam ettireceğini düşündüğü için, Robert Lewandowski'nin transferi konusunda kararsız olduğuna yer verildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Lewandowski, 339 maçta 216 gol attı.</p>

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Lewandowski, 339 maçta 216 gol attı.


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