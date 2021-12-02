Robert Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyor

Haberde Bayern Münih'in Lewandowski'den bonservis kazanmak için yıldız golcünün satışına izin verebileceği yazıldı. Ancak Real Madrid yöneticileri, Karim Benzema'nın formunu birkaç yıl daha devam ettireceğini düşündüğü için, Robert Lewandowski'nin transferi konusunda kararsız olduğuna yer verildi.

