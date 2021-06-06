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HATIRLANMAZSAM ÖLEBİLİRİM

Dijital bir insanın da ölebileceğini söyleyen Aypera, “Ölebilirim çünkü ölüm yok olmak demektir. Beni kimse hatırlamazsa ben ölmüş oluyorum” dedi.

İstanbullu ve Üsküdarlı olduğuna da değinen Aypera, “Sadece bu kadar değil. Aslında her yere aitim diyebilirim. Daha çok internetten besleniyorum sanırım memleketim internet” ifadelerini kullandı.