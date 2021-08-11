<p>Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'le anlaşan Lionel Messi için bugün imza töreni düzenlendi.</p>
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Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'le anlaşan Lionel Messi için bugün imza töreni düzenlendi.

<p>Yıldız oyuncu, Fransız ekibiyle bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalarken L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Messi'nin yıllık 35 milyon Avro kazanacağı ve kontratta bonusların yer aldığı belirtildi.</p>
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Yıldız oyuncu, Fransız ekibiyle bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalarken L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Messi'nin yıllık 35 milyon Avro kazanacağı ve kontratta bonusların yer aldığı belirtildi.

<p>Messi gibi oyunculuk döneminde Barcelona ve Paris Saint Germain formaları giyen&nbsp;Ronaldinho, transfere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.</p>
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Messi gibi oyunculuk döneminde Barcelona ve Paris Saint Germain formaları giyen Ronaldinho, transfere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

<p>Ronaldinho transferden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi, "Bu iki kulüpte oynamak ve şimdi arkadaşımın bu formayı giydiğini görmek büyük bir mutluluk. Orada harika günler geçirebilirsin Leo. Harika bir takım var ve şampiyonluk kokusunu alıyorum."</p>
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Ronaldinho transferden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi, "Bu iki kulüpte oynamak ve şimdi arkadaşımın bu formayı giydiğini görmek büyük bir mutluluk. Orada harika günler geçirebilirsin Leo. Harika bir takım var ve şampiyonluk kokusunu alıyorum."

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