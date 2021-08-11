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Ronaldinho transferden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi, "Bu iki kulüpte oynamak ve şimdi arkadaşımın bu formayı giydiğini görmek büyük bir mutluluk. Orada harika günler geçirebilirsin Leo. Harika bir takım var ve şampiyonluk kokusunu alıyorum."