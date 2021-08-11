PSG'ye transfer olan Lionel Messi için basın toplantısı düzenleniyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:29

Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile sözleşme imzalayarak bir basın toplantısı gerçekleştiriyor.

İlk olarak söz alan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri. Dünyadaki en iyi oyuncuyu kadromuza kattığımızı düşünüyoruz. Hala bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Dünyadaki en iyi oyuncuyu da almış olduk. Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik. PSG'ye hoşgeldin Messi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN RESMEN HAYATIM DEĞİŞTİ"

Al-Khelaifi'nin ardından söz alan Lionel Messi, "Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zor olsa da burada olduğum için de çok mutluyum. Buraya çok çabuk alıştım diyebilirim. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım. Oynayabildiğim ilk anda sahalarda olacağım. PSG her şeyi kazanmaya hazır. Taraftarlar da beni çok iyi karşıladı onlara da teşekkür ediyorum. İlk maçımın ne zaman olacağını bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda olur. Oynamak istiyorum. Sokaktaki insanları düşünüyorum, Barcelona’yı düşünüyorum, herkesi düşünüyorum. İspanya’da herkes dışarıdaydı. Onları sokakta görmek unutulmazdı. Onları tekrar görmek istiyorum. Stadyumda onları tekrar görmek istiyorum" diye konuştu.

Sezon öncesi hazırlıkları tek başına gerçekleştireceğini kaydeden Arjantinli, "Umarım en kısa sürede oynayabilirim. PSG çok hazır durumda. Ben buraya sadece yardım etmek için geldim gibi görünüyor. Benim hedeflerim burada kupalar kazanmak ve benim için burası harika bir yer. Takımımız çok iyi. Hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık, bu yüzden her oyunu kazanacak şekilde hazır olmalıyız. Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Birlikte bunu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA BENİM EVİM"

Lionel Messi, "Bir oyuncu ve insan olarak olayları değerlendirdim" derken, "Bugün aynı heyecanla bir çocuk gibi hissediyorum. O heyecanlı, azimli çocuk olarak yeniden çabalamak istiyorum. PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Takım arkadaşlarımı da tanıyorum, daha önce de karşılaştık.Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim" dedi.

Transfer ve Finansal Fair Play konusunda ise PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Eğer merak ediyorsanız, Messi'nin çok iyi bir maaşı var (gülüyor). Merak etmeyin Messi'yi transfer etmek için her şeyi FFP kurallarına uydurduk. Uygulanan yasalar ve kurallar çerçevesinde her şeyden önce kuralları, finansları inceliyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Leo'nun bize katılması için gerekli düzenlemeleri uyguladık. Sadece kötü olan yönleri değil iyi olan yönleri de görüyoruz. Sonuçta, Leo'nun bizimle birlikte olması çok büyük bir artı. Üç gün içerisinde olanları size anlatamam. Çok büyük olaylar oldu. Çok büyük kararlar verildi. Umarım sonunda hayırlı neticeler alırız" şeklinde yanıtladı.

Nasser Al-Khelaifi, Messi'nin transferinin kulüp için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken, "Messi'nin kulübe getirdiği, yaptığı etki inanılmaz. Rakamları görmeniz lazım. Şehir için, futbol için, kulüp için harika bir adım atıldı" diye konuştu.