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Karşılaşmadan sonra duygularını dile getiren Lukaku, "Danimarka halkı bugün harika bir karakter gösterdi. Daha iyi bir sonucu hak etmişlerdi aslında. Teknik direktörlerine, yaptıkları için saygı duyduğumu söyledim. Eriksen'in hayatını kurtardıkları için tüm Danimarka takımına minnettarım. İlk yarıda duygularımı bastırmak zorunda kaldım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Futbol oynamak çok zordu. Devrede kendime gelebildim ve sonrasında futbola odaklanabildim" dedi.