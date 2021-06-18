EURO 2020| İngiltere - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 D Grubu maçında İngiltere ile İskoçya bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 08:09
EURO 2020| İngiltere - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu maçında bugün İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak.

Müsabaka Wembley Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

İngiltere gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı tek golle yenerken, İskoçya ise Çekya karşısında gol atamadan 2-0 mağlup oldu.

İNGİLTERE - İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LER:

İngiltere: Pickford, Mings, Stones, Trippier, Walker, Mount, Rice, Foden, Philips, Sterlin, Kane

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Cooper, McGinn, Robertson, O'Donnell, Armstrong, McTominay, Dykes, Christie


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