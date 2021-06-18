EURO 2020| Hırvatistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 D Grubu'nda bugün Hırvatistan ve Çekya kozlarını paylaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda 18 Haziran günü Hırvatistan ve Çekya karşılaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan henüz puanla tanışmadı. Çekya ise İskoçya'yı 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER:
Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic
Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick
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