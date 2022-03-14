Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

DHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 10:57
Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Rus birlikleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan 9 katlı bir apartmanı vurdu.

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Bombardıman sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.10 sıralarında Rus birliklerince atılan havan topu, başkent Kiev’in kuzeyindeki Obolosnkyi bölgesindeki 9 katlı bir apartmana isabet etti. 

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Acil servis, yangının 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. 

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Görüntülerde, Ukrayna vatandaşlarının yangın merdivenleriyle kurtarıldığı anlar yer aldı.

Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı
Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu: 2 ölü, 12 yaralı


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler