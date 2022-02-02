Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:30
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na bağlı ’MB-304’ borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden saat 12.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’na bağlı ’MB-304’ borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi, 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü geçen gemiler, Nara Burnu’nu da dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Gemilere, boğazı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti



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