Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları işgalden bu yana ilk kez bir araya geldi

İki ülkeden heyetler, daha önce ikisi Belarus'ta biri de Ukrayna'da olmak üzere üç tur müzakere gerçekleştirmişti. İnsani sorunlar üzerinde bazı olumlu gelimeler görülse de, bu görüşmelerin somut bir etkisi olmamıştı.

Rusya, Ukrayna'daki faaliyetlerini "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna'yı silahsızlaştırmayı ve "neo-Naziler" olarak nitelendirdiği hükümeti devirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

Kiev ve Batılı devletler ise bu gerekçeleri asılsız olarak nitelendirerek, Rusya'nın 44 milyonluk nüfusu olan demokratik bir ülkeye gerekçe göstermeden savaş açtığını söylüyorlar.