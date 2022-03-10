Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları işgalden bu yana ilk kez bir araya geldi
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.
Ankara görüşmenin şiddeti artan çatışmalarda bir dönüm noktası olabileceğini belirtmiş olsa da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Antalya'da gerçekleşecek görüşmede ateşkes ya da başka somut sonuçlara ulaşılacağı beklentilerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeden kaçan mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler bu durumun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen insanlık krizi olduğunu ifade ediyor.
NATO üyesi olan Türkiye, birçok kez taraflar arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu. Birçok ülke tarafından gerçekleştirilen girişimlerin ardından Türkiye iki ülkenin üst düzey diplomatlarını ağırlayacak.
Kuleba, Lavrov'a görüşmelere "propagandacı bir bakış açısı ile yaklaşmama, iyi niyetle yaklaşma" çağrısında bulundu.
Kuleba, dün yayınlanan görüntülü mesajda "Açık konuşmam gerekirse, görüşmelere dair beklentilerim düşük. Biz ateşkes istiyoruz, topraklarımızı kurtarmak ve tüm insani sorunların çözülmesini istiyoruz" dedi.
Moskova, Ukrayna ile görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu, ancak çatışmaların Rusya'nın tüm taleplerinin yerine getirilmesi halinde biteceğini söyledi. Kiev'in tarafsız kalarak NATO'ya üye olma isteğinden vazgeçmesi de Rusya'nın talepleri arasında bulunuyor.
Kubela'nın Lavrov ile görüşmek istediği üç konu başlığı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya’daki görüşmesinde, üç konunun ele alınmasını isteyeceğini kaydetti. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımı ile gerçekleşecek görüşmede ele alınmasını istediği bu üç konuyu şöyle sıraladı: Ateşkes, kentlerdeki insani durumun iyileştirilmesi ve Rusya askerlerinin Ukrayna’dan çıkması. Kuleba ayrıca, ‘Ukrayna’yı siyasi ve insani bakımdan desteklediği için’ Türkiye’ye teşekkür etti.
İki ülkeden heyetler, daha önce ikisi Belarus'ta biri de Ukrayna'da olmak üzere üç tur müzakere gerçekleştirmişti. İnsani sorunlar üzerinde bazı olumlu gelimeler görülse de, bu görüşmelerin somut bir etkisi olmamıştı.
Rusya, Ukrayna'daki faaliyetlerini "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna'yı silahsızlaştırmayı ve "neo-Naziler" olarak nitelendirdiği hükümeti devirmeyi amaçladığını ifade ediyor.
Kiev ve Batılı devletler ise bu gerekçeleri asılsız olarak nitelendirerek, Rusya'nın 44 milyonluk nüfusu olan demokratik bir ülkeye gerekçe göstermeden savaş açtığını söylüyorlar.
TÜRKİYE'DE DENGELER
Türkiye, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile ortak bir deniz sınırına sahip ve iki ülke ile de ilişkileri iyi durumda. Ankara Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve derhal ateşkes gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak, Batılı devletlerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara da karşı çıkmıştı.
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