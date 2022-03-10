CANLI | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 14 gün geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Türkiye'de yapılacak görüşme öncesindeki açıklamasında 'uzlaşmaya hazır olduğunu' vurguladı. Zelenski, "Her müzakerede hedefim Rusya ile savaşını sona erdirmek" dedi. "Uzlaşmaya varılabilir ama bu ülkeme ihanet olamaz" diyen Zelenski, karşı tarafın da uzlaşmaya yanaşması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 14 gün geride kaldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, OHAL sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'üncü gününde devam ederken, Zelenski, Alman basınına konuştu.
'RUSYA İLE UZLAŞMAYA HAZIRIM' MESAJI
Zelenski şu ifadeleri kullandı:
- Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı.
- Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz.
Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenski, “Bunlar benim verebileceğim kararlar değil” ifadelerini kullandı.
Zelenski, olağanüstü hal sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında 10 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:
23.33: Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirten Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'da 2 bin 814 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.
22.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.
22.10: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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