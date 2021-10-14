Sedat Peker'den SADAT'a: 'Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik' diyemezsiniz

Tanrıverdi, "Ne yapıyorsak WEB Sitelerimizde Kamuoyumuzla paylaşırız." diyerek "Rusya’nın özel kuvvetleri, ALFA Timleri veya başka özel askeri şirketleri ile her hangi bir ilişki içine girmemiştir" açıklamasını yaptı. Peker Tanrıverdi'nin iddialarına karşılık HTS kayıtlarında konuşmaların yer aldığı bilgisini paylaştı.

'İDDİALAR SAVCILIK TARAFINDAN BANA SORULDU'

Peker'in paylaşımları şöyle:

1- SADAT ile ilgili yazmak zorunda kaldığım tweetlerden sonra sadat ekibi ve de sadat şirketinin başkanı adnan tanrıverdi şahsım ile ilgili bazı açıklamalar yapmışlar. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bu benim en çok sevdiğim şeydir.

2- Üsküdar Üniversitesi Rektörü nevzat tarhanı melaike bir adam haline getirmişler. Bu kişi ergenekon davasında savcıların sanıklar aleyhine olan tanığıdır (yani zekeriya özün tanığıdır). O tarihlerde Ak Parti’de siyaset yapan bir iş adamı vasıtası ile kendisini tanımıştım.

3- Hastaneye gittiğimizde sohbetimiz esnasında uyku ile alakalı sorunum olduğundan bahsetmiştim. Bu şahıs savcılığa verdiği ifadede benim kendisine Köksal Karabay’dan bahsettiğimi; haricen Veli Küçük, Korkut Eken’den bahsettiğimi…

4-…onlarla ortak çalışmalar yaptığımı, ayriyeten de şiddet yapmaktan hiç üzüntü duymadığımı (adam öldürmekten) söylediğimi ifade olarak ergenekon mahkemesinde tanık olarak belirtmişti. Takdir edersiniz ki ben böyle bir şey söylememiştim. Ayrıca ben deli miyim?

5- İnsan ilk gördüğü kişiye böyle şeyler niye söylesin? Bu ifadedeki tek amaç eski dönem Özel Harp Dairesi’nin bağlı olduğu Korgeneral Köksal Karabay’ı da Ergenekon davasına dahil etmekti. Bu iddialar savcılık tarafından bana soruldu.