Tur otobüsü faciası! 4 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 26 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meydana gelen kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5’i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.