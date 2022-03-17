Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi! İşte detaylar...

Kaza kırım raporunu TRT Haber yayımladı. Rapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.

