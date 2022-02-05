Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki
KAZDAĞI KÖKNARI - KAZDAĞI
Kazdağı Milli Parkı birçok doğal güzelliği içerisinde barındırmasının yanında, ülkemizde Kazdağı Köknarı sadece burada yetişir. 30 metreye varan boyu ve silindirik, uzun kozalaklarıyla ilginç bitki türlerinden biridir. Truva Atı'nın Kazdağı Köknarı’ndan yapıldığına dair ilginç bir rivayet de vardır.
SEVGİ ÇİÇEĞİ/ HACI HASAN KÖYÜ - ANKARA
Kırmızı peygamber çiçeği, gelin düğmesi, türbe veya yanar döner adıyla da bilinen Sevgi Çiçeği ülkemizdeki en ender çiçeklerdendir. Genelde bölgesel dağılım gösteren bitkilere karşıt olarak tek bir yerde, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Hacı Hasan Köyü’nde yetişir. Üçgenimsi mor yapraklarıyla bilinen çiçek, tarım ilaçlarından kaynaklı olarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır.
TERS LALE - VAN
Hüznün sembolü olarak bilinen Ters Lale’nin, bu yakıştırmayı aldığı söylenen birçok hikayesi vardır. Hz.İsa’dan sonra Hz.Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde yetişmeye başlamasından, Ferhat ile Şirin'in birbirine kavuşamamasına üzülen lalelerin boyunlarını bükmesine değin geniş bir alanda hikayelere sahiptir.
Ters Lale’nin görünümü gerçekten terstir. Normalde göğe bakan çiçeklerin aksine Ters Lale yere bakar. Bilinen diğer türlerinin aksine kırmızı renklidir ve soğanlı bitkiler ailesine dahildir.
ASUMAN ÇİÇEĞİ - ANTALYA
İsmini, ünlü Türk botanikçi Prof.Dr.Asuman Baytop’tan alan ve ender görülen bir çiçektir Asuman Çiğdemi. 900 - 1250m yüksekliklerde görülür. Ekim - Aralık ayları arasında çiçek açan bitki, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan türlerdendir. Ülkemizde yalnızca Antalya’da görebilirsiniz.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Stockholm Sendromu'nu konu alan 'Clark'tan ilk fragman
- 'Saha Çözüm Hareketi' Bodrum'da hayata geçiriliyor
- AKP’li başkan 'soruşturulamıyor'
- Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girip tatlı yaptı
- Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı
- Rüşvetten gözaltındaki başkanla ilgili yeni gelişme
- Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a mesaj
- 'Elektrikte de vurgun!' dedi ve paylaştı
- Ali Koç'tan 'Aykut Kocaman' itirafı!