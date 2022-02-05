Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

SEVGİ ÇİÇEĞİ/ HACI HASAN KÖYÜ - ANKARA

Kırmızı peygamber çiçeği, gelin düğmesi, türbe veya yanar döner adıyla da bilinen Sevgi Çiçeği ülkemizdeki en ender çiçeklerdendir. Genelde bölgesel dağılım gösteren bitkilere karşıt olarak tek bir yerde, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Hacı Hasan Köyü’nde yetişir. Üçgenimsi mor yapraklarıyla bilinen çiçek, tarım ilaçlarından kaynaklı olarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır.