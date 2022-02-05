Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 15:49
Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

EBER SARISI - AKŞEHİR

Akşehir yöresinde bilinen adıyla Piyan, türü kısa sürede yok olacak bitkiler listesinde en üstlerde yer almakta olup, koruma altına alınmıştır. Baklagiller familyasına dahil olan Eber Sarısı mayıs ayında çiçeklenip, ağustosta meyve veriyor.

Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

KAZDAĞI KÖKNARI - KAZDAĞI

Kazdağı Milli Parkı birçok doğal güzelliği içerisinde barındırmasının yanında, ülkemizde Kazdağı Köknarı sadece burada yetişir. 30 metreye varan boyu ve silindirik, uzun kozalaklarıyla ilginç bitki türlerinden biridir. Truva Atı'nın Kazdağı Köknarı’ndan yapıldığına dair ilginç bir rivayet de vardır.

Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

SEVGİ ÇİÇEĞİ/ HACI HASAN KÖYÜ - ANKARA 

Kırmızı peygamber çiçeği, gelin düğmesi, türbe veya yanar döner adıyla da bilinen Sevgi Çiçeği ülkemizdeki en ender çiçeklerdendir. Genelde bölgesel dağılım gösteren bitkilere karşıt olarak tek bir yerde, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Hacı Hasan Köyü’nde yetişir. Üçgenimsi mor yapraklarıyla bilinen çiçek, tarım ilaçlarından kaynaklı olarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır.

Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

TERS LALE - VAN 

Hüznün sembolü olarak bilinen Ters Lale’nin, bu yakıştırmayı aldığı söylenen birçok hikayesi vardır. Hz.İsa’dan sonra Hz.Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde yetişmeye başlamasından, Ferhat ile Şirin'in birbirine kavuşamamasına üzülen lalelerin boyunlarını bükmesine değin geniş bir alanda hikayelere sahiptir.

Ters Lale’nin görünümü gerçekten terstir. Normalde göğe bakan çiçeklerin aksine Ters Lale yere bakar. Bilinen diğer türlerinin aksine kırmızı renklidir ve soğanlı bitkiler ailesine dahildir.

Sadece Türkiye’de Yetişen 5 Bitki

ASUMAN ÇİÇEĞİ - ANTALYA

İsmini, ünlü Türk botanikçi Prof.Dr.Asuman Baytop’tan alan ve ender görülen bir çiçektir Asuman Çiğdemi. 900 - 1250m yüksekliklerde görülür. Ekim - Aralık ayları arasında çiçek açan bitki, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan türlerdendir. Ülkemizde yalnızca Antalya’da görebilirsiniz.

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