Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.
SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.
"7 KURŞUNLA VURULDU"
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali, "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.
"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.
YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İddiaya göre Beşiktaş eski yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu restoranda otururken, içerideki iki kişi saat 00.30 sıralarında 42 yaşındaki avukatı masasına çağırdı.
ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA ATEŞ ETTİLER
Şüphelilerden biri silahını çekerek, masalarına gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bacağına ateş etti. Ardından silahını doğrultarak bir el daha ateş etti.
Mahmutyazıcıoğlu, saldırganlardan kurtulmak için dışarıya çıkmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ateş etmeye devam etti.
YARDIM ETMEK İSTEYEN ŞOFÖRÜ DE VURDULAR
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bacaklarına dört kurşun isabet etti. Saldırganlar, yaralı avukata yardım etmek isteyen şoförüne de ateş ederek yaraladı.
KAN KAYBINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayın ardından hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun kasığına isabet eden kurşunlardan birinin atardamara denk geldiği ve kan kaybından yaşamını yitirdiği öğrenildi.
ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI, 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Restorana giren iki kişi dışında dışarıda bekleyen iki kişi daha olduğu öğrenildi. Yapılan ilk araştırmada saldırganların suç örgütü bağı olduğu tespit edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine asayiş polisinin yürüttüğü konu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASI
Polis, yaşanan olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. İddiaya göre avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişi arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ediyordu.
Yaşanan olayda aracılık yaptığı iki grubun anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayın sebebini tespit etmesinin ardından iki şüpheli daha belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gece boyunca çalışan polis ekipleri kimliği belirlenen altı şüpheliden ikisini gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin saldırıya doğrudan karışan isimlerden olduğu belirtildi. Diğer firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
FİKRET ORMAN'LA YEMEK YEDİ
Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıdan iki saat önce Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman‘la yemek yediği öne sürüldü. Orman, restorandan ayrılırken Mahmutyazıcıoğlu'nun işleriyle alakalı olarak restoranda kaldığı belirtildi.
YİNE AYNI MEKAN YİNE AVUKAT CİNAYETİ
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğu restoranda 2017'de uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya öldürülmüştü. Uzi tipi otomatik silahla öldürülen Kaya, tehdit aldığını öne sürmüştü. O cinayette de Naci Şerif Zindaşti'nin ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.
KUZENİ KONUŞTU: RİZE’YE GÖTÜRÜLECEK
Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu. Ece Erken'e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, “Cenaze memlekete Rize'ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama Rize'ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde” diye konuştu.
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