Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar

ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI, 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Restorana giren iki kişi dışında dışarıda bekleyen iki kişi daha olduğu öğrenildi. Yapılan ilk araştırmada saldırganların suç örgütü bağı olduğu tespit edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine asayiş polisinin yürüttüğü konu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI

Polis, yaşanan olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. İddiaya göre avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişi arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ediyordu.

Yaşanan olayda aracılık yaptığı iki grubun anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayın sebebini tespit etmesinin ardından iki şüpheli daha belirlendi.