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Cumartesi akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Pazar günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.