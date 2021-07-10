<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.<br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

<p>Cumartesi akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Pazar günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.</p>
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Cumartesi akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Pazar günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

<p>Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.</p>
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Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

<p>Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.<br></p>
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Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

<p>İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...</p>
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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