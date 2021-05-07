11
İllerin sıralaması şöyle:
Aydın (yüzde 24,78), Burdur (yüzde 24,06), Ordu (yüzde 23,86), Bartın (yüzde 23,81), Eskişehir (yüzde 23,67), Isparta (yüzde 23,65), Artvin (yüzde 23,57), Yalova (yüzde 23,41), Bolu (yüzde 23,10), Zonguldak (yüzde 22,88), Karabük (yüzde 22,60), İzmir (yüzde 22,32), Tokat (yüzde 22,30), Çankırı (yüzde 22,20), Çorum (yüzde 21,96), Trabzon (yüzde 21,91), Rize (yüzde 21,79), Bilecik (yüzde 21,73), Kırşehir (yüzde 21,54), Uşak (yüzde 21,28), Samsun (yüzde 21,07), Kırıkkale (yüzde 20,97), Ankara (yüzde 20,63), Kütahya (yüzde 20,51), Antalya (yüzde 20,42), Erzincan (yüzde 20,03).
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