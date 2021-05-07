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Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Böylece İstanbul, yüzde 15,73 aşılama oranıyla bu üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı.