<p data-mce-style="text-align: left;">Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına sadece bir doz aşı uygulandı.</p>
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına sadece bir doz aşı uygulandı.

<p>Bakanlığın, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 koronavirüs aşısı yapıldı.<br></p>
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Bakanlığın, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 koronavirüs aşısı yapıldı.

<p>Sağlık Bakanlığı verileri ile TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırladığı bilgiye göre,<strong> 36 ilde nüfusun ancak yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.</strong> Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.</p>
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Sağlık Bakanlığı verileri ile TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırladığı bilgiye göre, 36 ilde nüfusun ancak yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.

<p><strong>NÜFUSA ORANLA EN FAZLA AŞI YAPILAN İLLER</strong></p><p>Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.</p>
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NÜFUSA ORANLA EN FAZLA AŞI YAPILAN İLLER

Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89'la Balıkesir, yüzde 27,63'le Sinop ve yüzde 26,97'yle Muğla izledi.

<p>Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Dersim, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.</p>
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Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Dersim, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti.

<p>Bu oran Dersim’de yüzde 26,78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26,59, Kastamonu'da yüzde 25,18 ve Amasya'da yüzde 25,16 oldu. Verilere göre, ancak 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.<br></p>
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Bu oran Dersim’de yüzde 26,78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26,59, Kastamonu'da yüzde 25,18 ve Amasya'da yüzde 25,16 oldu. Verilere göre, ancak 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.

<p><strong>İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM</strong></p><p>Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.</p>
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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Nüfusu 4 milyon 394 bin 694 olan İzmir'de 980 bin 722 kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Nüfusunun yüzde 22,32'sinin aşılandığı İzmir, bu üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

<p>5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu. Ankara, yüzde 20,63'lük aşılama oranıyla bu 3 büyükşehir arasında ikinci sırada yer aldı.</p>
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5 milyon 663 bin 322 nüfuslu Ankara'da en az birinci doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 168 bin 522 oldu. Ankara, yüzde 20,63'lük aşılama oranıyla bu 3 büyükşehir arasında ikinci sırada yer aldı.

<p>Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Böylece İstanbul, yüzde 15,73 aşılama oranıyla bu üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı.</p>
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Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Böylece İstanbul, yüzde 15,73 aşılama oranıyla bu üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı.

<p>Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası en az bir doz aşılanan 26 il bulunuyor.</p>
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Nüfusunun yüzde 20'sinden fazlası en az bir doz aşılanan 26 il bulunuyor.

<p><strong>İllerin sıralaması şöyle:</strong></p><p>Aydın (yüzde 24,78), Burdur (yüzde 24,06), Ordu (yüzde 23,86), Bartın (yüzde 23,81), Eskişehir (yüzde 23,67), Isparta (yüzde 23,65), Artvin (yüzde 23,57), Yalova (yüzde 23,41), Bolu (yüzde 23,10), Zonguldak (yüzde 22,88), Karabük (yüzde 22,60), İzmir (yüzde 22,32), Tokat (yüzde 22,30), Çankırı (yüzde 22,20), Çorum (yüzde 21,96), Trabzon (yüzde 21,91), Rize (yüzde 21,79), Bilecik (yüzde 21,73), Kırşehir (yüzde 21,54), Uşak (yüzde 21,28), Samsun (yüzde 21,07), Kırıkkale (yüzde 20,97), Ankara (yüzde 20,63), Kütahya (yüzde 20,51), Antalya (yüzde 20,42), Erzincan (yüzde 20,03).</p>
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İllerin sıralaması şöyle:

Aydın (yüzde 24,78), Burdur (yüzde 24,06), Ordu (yüzde 23,86), Bartın (yüzde 23,81), Eskişehir (yüzde 23,67), Isparta (yüzde 23,65), Artvin (yüzde 23,57), Yalova (yüzde 23,41), Bolu (yüzde 23,10), Zonguldak (yüzde 22,88), Karabük (yüzde 22,60), İzmir (yüzde 22,32), Tokat (yüzde 22,30), Çankırı (yüzde 22,20), Çorum (yüzde 21,96), Trabzon (yüzde 21,91), Rize (yüzde 21,79), Bilecik (yüzde 21,73), Kırşehir (yüzde 21,54), Uşak (yüzde 21,28), Samsun (yüzde 21,07), Kırıkkale (yüzde 20,97), Ankara (yüzde 20,63), Kütahya (yüzde 20,51), Antalya (yüzde 20,42), Erzincan (yüzde 20,03).

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