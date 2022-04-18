Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:36
<p><strong>Sahil Güvenlik Komutanlığı</strong> uzman erbaş alımı yapılacağı geçtiğimiz hafta sonu, 17 Nisan 2022 tarihli <strong>Resmi Gazete'de</strong> yayımlanan ilan ile açıklandı. Başvuru kılavuzunun yayınlanması başvuru şartları ve tarihlerinin de belli olmasını sağladı. <strong>Bugün başlayacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularının 25 Nisan'da sona ermesi bekleniyor. </strong></p><p>400 Uzman erbaşın alınacağı başvurular e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.</p><p>İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022 şartları...</p>

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapılacağı geçtiğimiz hafta sonu, 17 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile açıklandı. Başvuru kılavuzunun yayınlanması başvuru şartları ve tarihlerinin de belli olmasını sağladı. Bugün başlayacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularının 25 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

400 Uzman erbaşın alınacağı başvurular e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.

İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022 şartları...

<p><strong>SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?&nbsp;</strong></p><p>Başvuruların 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlaması ve 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona ermesi bekleniyor.&nbsp;</p><p>Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabileceği söyleniyor. Bu durumun, www.sg.gov.tr internet adresinden ayrıca açıklanacağı belirtildi.</p>

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

Başvuruların 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlaması ve 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona ermesi bekleniyor. 

Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabileceği söyleniyor. Bu durumun, www.sg.gov.tr internet adresinden ayrıca açıklanacağı belirtildi.

<p><strong>SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?</strong></p><p>Başvurular ise https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılıyor. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacağı açıklandı. Başvuru sonuçlarının adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.</p>

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular ise https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılıyor. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacağı açıklandı. Başvuru sonuçlarının adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

<p><strong>UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI&nbsp;</strong></p><p><strong>1.</strong> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,</p><p><strong>2.</strong> En az lise mezunu olmak,</p><p><strong>3.</strong> 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),</p>

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az lise mezunu olmak,

3. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

<p><strong>4.</strong> Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,</p><p><strong>5.</strong> Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),</p>

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

<p><strong>6.</strong>&nbsp;Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak,</p><p><strong>7.</strong>&nbsp;Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,</p>

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak,

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

<p><strong>8.</strong>&nbsp;Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,</p><p><strong>9.</strong>&nbsp;Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,</p>

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

<p><strong>10.</strong>&nbsp;Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,<br></p>

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

<p><strong>11.</strong> Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.<br></p>

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

<p><strong>İrtibat ve bilgilendirme telefonu:</strong> 0 312 416 45 60 <em>(Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)</em><br></p>

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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