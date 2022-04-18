Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlaması ve 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona ermesi bekleniyor.

Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabileceği söyleniyor. Bu durumun, www.sg.gov.tr internet adresinden ayrıca açıklanacağı belirtildi.