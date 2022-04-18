Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapılacağı geçtiğimiz hafta sonu, 17 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile açıklandı. Başvuru kılavuzunun yayınlanması başvuru şartları ve tarihlerinin de belli olmasını sağladı. Bugün başlayacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurularının 25 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.
400 Uzman erbaşın alınacağı başvurular e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.
İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022 şartları...
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuruların 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlaması ve 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona ermesi bekleniyor.
Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabileceği söyleniyor. Bu durumun, www.sg.gov.tr internet adresinden ayrıca açıklanacağı belirtildi.
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular ise https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılıyor. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacağı açıklandı. Başvuru sonuçlarının adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak,
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
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