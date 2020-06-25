<p>Görsel: AFP</p><p>Küba'nın başkenti Havana'daki Morro Kalesi, toz bulutlarıyla kaplandı</p><p>Sahra Çölü'nden yükselen toz bulutları, Karayipler'in bazı bölümlerinde gökyüzünü kararttı.</p><p>Afrika'dan kalkan toz bulutları, Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika kıtasına ilerliyor.</p><p>Pazar günü Porto Riko'ya ulaşan bulutlar, Küba ve Meksika'nın bir bölümünün üzerini kapladı.</p>
1

Görsel: AFP

Küba'nın başkenti Havana'daki Morro Kalesi, toz bulutlarıyla kaplandı

Sahra Çölü'nden yükselen toz bulutları, Karayipler'in bazı bölümlerinde gökyüzünü kararttı.

Afrika'dan kalkan toz bulutları, Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika kıtasına ilerliyor.

Pazar günü Porto Riko'ya ulaşan bulutlar, Küba ve Meksika'nın bir bölümünün üzerini kapladı.

<p>Görrsel: Reuters</p><p>Toz bulutu uzaydan da görülebiliyor</p><p>Pazar günü toz bulutları, Venezula'nın başkenti Caracas'ın rakımı yüksek mahallelerini etkiledi.</p>
2

Görrsel: Reuters

Toz bulutu uzaydan da görülebiliyor

Pazar günü toz bulutları, Venezula'nın başkenti Caracas'ın rakımı yüksek mahallelerini etkiledi.

<p>Görsel: EPA</p><p>Karakas'ın üzerindeki toz bulutları</p><p>Porto Riko - San Juan'daki turistler, beklediklerinden daha çok kumla karşılaştı.</p>
3

Görsel: EPA

Karakas'ın üzerindeki toz bulutları

Porto Riko - San Juan'daki turistler, beklediklerinden daha çok kumla karşılaştı.

<p>Görsel: AFP</p><p>Barbados'taki Bridgetown da Pazartesi günü sarı toz tabakasıyla kaplandı.</p>
4

Görsel: AFP

Barbados'taki Bridgetown da Pazartesi günü sarı toz tabakasıyla kaplandı.

<p>Görsel: Reuters</p><p>Küba'da da insanlar durup, sararan gökyüzünün fotoğraflarını çekti.</p>
5

Görsel: Reuters

Küba'da da insanlar durup, sararan gökyüzünün fotoğraflarını çekti.

<p>Görsel: Reuters</p><p>Kübalı sağlık yetiklileri, astım ve başka solunum rahatsızlıkları olanlara, durumlarının kötüleşebileceği uyarısı yaptı.</p><p>Kübalı meteoroloji uzmanı Jose Rubiera, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarının alışıldık bir durum olduğunu, ancak şu an görülenin yoğunluğunun normal düzeylerin üstünde olduğunu belirtti.</p>
6

Görsel: Reuters

Kübalı sağlık yetiklileri, astım ve başka solunum rahatsızlıkları olanlara, durumlarının kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Kübalı meteoroloji uzmanı Jose Rubiera, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutlarının alışıldık bir durum olduğunu, ancak şu an görülenin yoğunluğunun normal düzeylerin üstünde olduğunu belirtti.

Video Haberler