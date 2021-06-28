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İtalya'nın tamamı bugün itibariyle koronavirüs için açık havada maske takımının bırakıldığı "düşük riskli" bir bölge haline geldi.

NTV'nin aktardığına göre, söz konusu durum, pandeminin en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İtalya için büyük bir dönüm noktası oldu. Kararı sevinçle karşılayan İtalyanlar ise açık havada nefes almanın keyfini yaşıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün yürürlüğe giren bir kararname ile ilk kez İtalya'nın 20 bölgesinin her birini, ülkenin Covid-19 riskini değerlendiren renk kodlu sınıflandırma sistemi altındaki düşük risk anlamına gelen "beyaz" olarak sınıflandırdı.

Bu durum, açık alanlarda yüz maskelerinin artık zorunlu olmayacağı anlamına geliyor.