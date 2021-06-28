İtalya'nın tamamı bugün itibariyle koronavirüs için açık havada maske takımının bırakıldığı "düşük riskli" bir bölge haline geldi.
NTV'nin aktardığına göre, söz konusu durum, pandeminin en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İtalya için büyük bir dönüm noktası oldu. Kararı sevinçle karşılayan İtalyanlar ise açık havada nefes almanın keyfini yaşıyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün yürürlüğe giren bir kararname ile ilk kez İtalya'nın 20 bölgesinin her birini, ülkenin Covid-19 riskini değerlendiren renk kodlu sınıflandırma sistemi altındaki düşük risk anlamına gelen "beyaz" olarak sınıflandırdı.
Bu durum, açık alanlarda yüz maskelerinin artık zorunlu olmayacağı anlamına geliyor.
İTALYA'NIN BAZI KENTLERİNDE SICAKLIKLARIN 40 DERECEYİ AŞMASI BEKLENİYOR
İtalyanlar, bu hafta bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklendiğinden, kararı büyük bir sevinçle karşılıyor.
İtalya, pandeminin ilk dönemlerinde Batı'daki koronavirüs krizinin bir sembolü haline gelmiş ve ve özellikle Bergamo'da morglardan tabut taşıyan ordu kamyonlarının görüntüleri dünya çapında ses getirmişti. İtalya, son haftalarda ise Covid-19 enfeksiyon ve ölümlerinde önemli düşüşler kaydetti.
TURİSTLER İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
Hükümet verilerine göre, İtalya'da 12 yaşın üzerindeki nüfusunun üçte biri veya 17 milyon 572 bin 505 kişi dün itibariyle aşılandı.
Uzun süredir ülkeye girişi yasak olan AB, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'dan gelen turistler, hükümetin aşılı ziyaretçiler veya negatif test edenler için karantina şartını kaldırmasının ardından şimdi geri döndü.
İTALYAN SAĞLIK BAKANI: SAVAŞ HENÜZ KAZANILMADI
Diğer taraftan, vakalardaki düşüşe rağmen Sağlık Bakanı Roberto Speranza İtalyanları dikkatli olmaya çağırdı.
Speranza, Cumartesi günü yönetmeliği imzaladıktan sonra, "Bu cesaret verici bir sonuç, ancak özellikle yeni varyantlar nedeniyle hala dikkat ve sağ duyuya ihtiyaç var. Savaş henüz kazanılmadı” dedi.
KISITLAMALAR HAZİRAN AYI BOYUNCA GEVŞETİLMEYE DEVAM ETTİ
Kasım ayında ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasıyla mücadele etmek için tam veya kısmi bölgesel kilitlenmelerle başlayan uzun bir dönemden sonra, geçen ayın sonlarında İtalya'nın her yerinde kısıtlamalar gevşetildi.
Tüm ülke, geçen ay daha fazla özgürlük getiren ancak restoran saatlerini kısaltan ve gece sokağa çıkma yasağını sürdüren bir "sarı bölge" haline getirilmişti.
Ardından, hükümet Haziran ayı boyunca kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya devam etti.
Öte yandan, İtalya'da şimdiye kadar 127 binden fazla insan Covid-19 ile ilgili komplikasyonlardan hayatını kaybetti, dört milyondan fazla insan enfekte oldu.
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