İtalya basını: "Bizleri uyandırmayın"

27 Haziran 2021 Pazar, 10:11

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda dün oynanan maçta İtalya ve Avusturya karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta İtalya, Avusturya'yı uzatmada Chiesa ve Pessina'nın golleriyle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından İtalyan basını galibiyeti şöyle kutladı:

CORRIERE DELLO SPORT: BİZLERİ UYANDIRMAYIN

Wembley'de meydan savaşı: İtalyan gururu. İtalya, zorlu maçta Avusturya'yı yenmeyi bildi. Zorlu 90 dakikanın ardından Chiesa ve Pessina bizi çeyrek finale götürdü. Yüreğimiz ağzımıza geldi.

Robert Mancini: Zor olacağını biliyordum. Sahada yaptığım değişikler bizi hak ettiğimiz yere taşıdı.

LA GAZETTA DELLO SPORT: "İTALYA'NIN ASLANLARI"

Wembley zaferi: Çeyrek finaldeyiz. Izdırap ve neşe. Avusturya'yı 2-1 mağlup ettik. Oyuncu değişiklikleri maçı etkilerken Chiesa ve Pessine skoru belirledi. Artık Cristiano Ronaldo ya da Romelu Lukaku'yu bekleyeceğiz.

Mancini'nin mutluluğu: "Gelecek maç daha kolay olacak."





TUTTOSPORT: KALBİMİZDEKİ GOL

İtalya, Avusturya'yı uzatmada 2-1 mağlup etti. Gök Mavililer çeyrek finalde