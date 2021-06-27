İtalya basını: "Bizleri uyandırmayın"
EURO 2020'de Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen İtalya için İtalyan basını, "İtalyan Aslanları" ifadelerini kullandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda dün oynanan maçta İtalya ve Avusturya karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta İtalya, Avusturya'yı uzatmada Chiesa ve Pessina'nın golleriyle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından İtalyan basını galibiyeti şöyle kutladı:
CORRIERE DELLO SPORT: BİZLERİ UYANDIRMAYIN
Wembley'de meydan savaşı: İtalyan gururu. İtalya, zorlu maçta Avusturya'yı yenmeyi bildi. Zorlu 90 dakikanın ardından Chiesa ve Pessina bizi çeyrek finale götürdü. Yüreğimiz ağzımıza geldi.
Robert Mancini: Zor olacağını biliyordum. Sahada yaptığım değişikler bizi hak ettiğimiz yere taşıdı.
LA GAZETTA DELLO SPORT: "İTALYA'NIN ASLANLARI"
Wembley zaferi: Çeyrek finaldeyiz. Izdırap ve neşe. Avusturya'yı 2-1 mağlup ettik. Oyuncu değişiklikleri maçı etkilerken Chiesa ve Pessine skoru belirledi. Artık Cristiano Ronaldo ya da Romelu Lukaku'yu bekleyeceğiz.
Mancini'nin mutluluğu: "Gelecek maç daha kolay olacak."
TUTTOSPORT: KALBİMİZDEKİ GOL
İtalya, Avusturya'yı uzatmada 2-1 mağlup etti. Gök Mavililer çeyrek finalde
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı!
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor