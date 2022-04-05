Salmonella nedir, hangi belirtilerle anlaşılır, tedavisi nedir?

* Eller yemekten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı

* Eller tuvaletten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı

* Civciv ve ördek yavrularının bağırsaklarında taşınan salmonella, hayvanın çevresi ve tüm vücut yüzeyinde bulunabilir.

* Sadece tutma, sarılma ile de bakterilere maruz kalınabilir. Sürüngenler de (kaplumbağa, iguanalar, kertenkele, vb) salmonella taşıma olasılığı fazla olan hayvanlardır. Evcil de olsa tüm hayvanlar ile temastan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.