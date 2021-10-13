Samanyolu Galaksisi’nin merkezinden garip radyo sinyalleri geliyor

Yeni çalışmanın baş yazarı ve Sidney Üniversitesi Fizik Fakültesinde doktora öğrencisi olan Ziteng Wang, şunları söyledi:

"Yeni sinyalin en tuhaf özelliği, çok yüksek kutuplanma taşıması. Bu durum, cismin ışığının sadece tek yönde salınıyor fakat bu yön zamanla dönüyor



Cismin parlaklığı da önemli ölçüde; 100’lük bir faktör ile değişiyor ve sinyal görünüşe göre rastgele şekilde açılıp kapanıyor. Hiç böyle bir şey görmemiştik."

