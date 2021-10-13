Samanyolu Galaksisi’nin merkezinden garip radyo sinyalleri geliyor
Yeni çalışmanın baş yazarı ve Sidney Üniversitesi Fizik Fakültesinde doktora öğrencisi olan Ziteng Wang, şunları söyledi:
"Yeni sinyalin en tuhaf özelliği, çok yüksek kutuplanma taşıması. Bu durum, cismin ışığının sadece tek yönde salınıyor fakat bu yön zamanla dönüyor
Cismin parlaklığı da önemli ölçüde; 100’lük bir faktör ile değişiyor ve sinyal görünüşe göre rastgele şekilde açılıp kapanıyor. Hiç böyle bir şey görmemiştik."
Pek çok yıldız tipi, elektromanyetik tayf boyunca değişken ışık yayıyor.
Radyo gökbiliminde yaşanan devasa ilerlemeler sayesinde, radyo dalgalarındaki değişken veya geçişli cisimler üzerine yürütülen araştırmalar, evrenin sırlarını açığa çıkarmamıza yardımcı olan dev bir alan haline geldi. Atarcalar, süpernovalar, parıltılı yıldızlar ve hızlı radyo patlamalarının hepsi, parlaklığı değişen göksel cisim tipleri.
"İlk önce bunun bir atarca; yani çok yoğun olan, dönen bir ölü yıldız olabileceğini veya dev güneş parıltıları yayan bir yıldız tipi olabileceğini düşündük. Fakat bu yeni kaynaktan gelen sinyaller, bu tip göksel cisimlerden beklediğimiz şeylerle uyuşmuyor" diyor Wang.
Cismin keşfi, dün The Astrophysical Journal bülteninde yayımlandı.
Çalışmaya Avustralya’nın ulusal bilim kuruluşu CSIRO’dan, Almanya’dan, Birleşik Devletler’den, Kanada’dan, Güney Afrika’dan, İspanya’dan ve Fransa’dan katılan bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma takımı ve Wang, söz konusu cismi CSIRO’nun Batı Avustralya’da bulunan ASKAP radyo teleskobunu kullanarak keşfetmiş. Sonradan yapılan takip gözlemleri ise Güney Afrika Radyo Gökbilimi Gözlemevi’nin MeerKAT teleskobuyla gerçekleştirilmiş.
Kaynak: Popular Science Türkiye
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